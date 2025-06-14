Для відбудови енергетики мають існувати податкові пільги – інвестор

На її думку, з боку держави було б логічним надати податкові пільги інвесторам для того, щоб прискорити активну відбудову енергетики

Надання податкових пільг полегшить інвесторам відбудову енергетики – Письменна

Надання податкових пільг на імпорт обладнання для енергетики дозволить полегшити інвесторам будівництво енергетичних потужностей. Про це в ході Energy Day 2025 розповіла Вікторія Письменна, головна юридична радниця Elementum Energy.

Вона зазначила, що це питання полягає у вирішенні проблеми із затримкою відшкодування ПДВ за імпорт обладнання для енергетики.

«Це питання довіри і адміністрування. Вже були кейси коли були проблеми з відшкодуванням ПДВ і вони були дуже відчутними для бізнесу», – сказала Письменна.

На її думку, з боку держави було б логічним надати податкові пільги інвесторам для того, щоб прискорити активну відбудову енергетики.

Раніше повідомлялося, що компанія «ОККО» закликає державу скасувати вимогу щодо сплати ПДВ при імпорті обладнання для будівництва вітроелектростанцій, що наразі негативно впливає на швидкість їх будівництва.

На думку Ольги Савченко, старшої партнерки ЮК «Альтело», Україна має продовжити та розширити існуючі податкові стимули щодо імпорту обладнання для енергетики, оскільки це прискорює розвиток зеленої енергетики.