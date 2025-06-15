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Зеленський попередив про загрозу російських ударів по енергетиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський попередив про загрозу російських ударів по енергетиці
Зеленський провів нараду з силовиками
фото: Офіс президента

«Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками, на якій обговорювався захист української інфраструктури від російських ударів. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Зеленський наголосив, що Росія планує атаки проти української енергетики, «які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході»

«Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США», – додав президент.

Зеленський провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту інфраструктури від російських ударів
Зеленський провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту інфраструктури від російських ударів
фото: Володимир Зеленський

«Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно», – написав президент.

Також глава української держави повідомив, що голова СБУ Василь Малюк та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов доповіли про ситуацію та фронті.

«Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію», – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що лише за цю ніч українські сили протиповітряної оборони знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Загалом ворог випустив 183 ударні дрони та 11 ракет різних типів, включаючи «Кинджали», балістичні та крилаті ракети. Основний удар припав на Полтавщину, зокрема на Кременчук

У зв'язку зі збільшенням інтенсивності атак, президент України знову закликав міжнародних партнерів до рішучих дій. Зеленський наголосив на критичній важливості ухвалення всіх необхідних рішень щодо посилення санкцій проти Росії вже найближчими тижнями.

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Теги: Володимир Зеленський енергетика обстріл

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