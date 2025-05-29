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Відсутність відтермінування CBAM може коштувати Україні 4,8% ВВП – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Відсутність відтермінування CBAM може коштувати Україні 4,8% ВВП – Центр Разумкова

Україна ризикує втратити 4,8% ВВП і 73 тисячі робочих місць, якщо не відтермінує СВАМ – Центр Разумкова

Запровадження Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) без відтермінування або спеціальних умов для України може призвести до катастрофічних економічних наслідків. На цьому наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, закликавши уряд до негайної дії.

«CBAM створює найбільшу загрозу втрати конкурентоспроможності для виробників чавуну та сталі, що складають 93% експорту України, який підпадає під дію цього механізму з 1 січня 2026 року», – заявив Омельченко.

За його словами, навіть попри те, що на першому етапі CBAM охоплює лише 2% вітчизняної енергетики, з повоєнним відновленням інфраструктури цей показник може різко зрости.

«Експорт електроенергії відіграє не тільки виключно комерційну роль, але також має значення для збалансування всієї енергосистеми в умовах гострого дефіциту балансуючих потужностей та відсутності систем накопичування енергії», – підкреслив експерт.

Він додав, що, за попередніми оцінками, українська економіка втратить близько 4,8% ВВП. Обсяги експорту до ЄС можуть скоротитися на 7,8%, а індекс продукції переробної промисловості впасти на13,1%.

Це означає втрату приблизно 73,1 тис. робочих місць та до 3 млрд доларів США податкових надходжень.

«На жаль, уряд ще дотепер недооцінює загрозу CBAM для української економіки й немає переговорної стратегії із ЄС з цієї проблеми. Так, ведуться окремі розмови на рівні окремих представників Уряду із Брюсселем, але цього явно недостатньо», – констатував Омельченко.

Він розкритикував підхід, згідно з яким CBAM вважається питанням виключно Міндовкілля, назвавши це «очевидною короткозорістю». За його словами, переговори щодо інтеграції в ЄС та

відтермінування CBAM – це різні процеси, і останній стосується передусім торгівлі. Він вважає, що драйвером процесу повинно стати Мінекономіки, а переговори мають вестися на найвищому рівні.

Раніше політолог та директор «Інституту світової політики» Євген Магда наголосив, що відтермінування СВАМ є запорукою повоєнного економічного розвитку України.

Теги: економіка енергетика

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