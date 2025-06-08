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За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів

Донеччина продовжує залишатися осередком найбільш активних боїв

За день енергетики заживили 17 тисяч родин, чиї домівки були без світла через ворожі атаки, – ДТЕК За добу енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 17 тисячі родин Донеччини після ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що попри усі виклики минулої доби енергетикам вдалося повернути світло у понад 9 тисяч осель на Дніпропетровщині, що знеструмлювалися через ворожі обстріли.

Водночас Донеччина продовжує залишатися осередком найбільш активних боїв. Попри вкрай важку безпекову ситуацію, за вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках майже 7,6 тисяч родин прифронтового регіону.

Нагадаємо, що за останні три доби енергетики ДТЕК повернули світло понад 28 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї оселі були знеструмлені через ворожі обстріли. 

До слова, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

Теги: Донеччина Дніпропетровщина ДТЕК енергетика

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