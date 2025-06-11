Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал

Yasno сплатив 239,5 млн грн податків за І квартал 2025 року

У першому кварталі 2025 року група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, сплатила більш як 239,5 млн грн податків. Про це йдеться в повідомленні Yasno.

Зазначається, що при цьому компанії, які працюють під брендом Yasno, а це чотири компанії-постачальника, енергосервісна компанія та операційна компанія, перерахували до місцевих бюджетів сукупно 28 млн грн, до центрального бюджету – 211,5 млн грн.

«Коли ми говоримо про відновлення країни, в тому числі – енергетичної інфраструктури, то розуміємо, що починати потрібно з себе. І вчасна оплата податків – це наш мінімальний внесок у перемогу та відбудову України», – говорить Сергій Коваленко, Сeo Yasno.

Нагадаємо, раніше операційний холдинг Д.Солюшнс, що входить в групу ДТЕК Ріната Ахметова, був внесений до ініціативи сумлінних платників податків – Клубу білого бізнесу.

До слова, 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків станом на травень 2025 року.