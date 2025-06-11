Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал

Yasno сплатив 239,5 млн грн податків за І квартал 2025 року

У першому кварталі 2025 року група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, сплатила більш як 239,5 млн грн податків. Про це йдеться в повідомленні Yasno.

Зазначається, що при цьому компанії, які працюють під брендом Yasno, а це чотири компанії-постачальника, енергосервісна компанія та операційна компанія, перерахували до місцевих бюджетів сукупно 28 млн грн, до центрального бюджету – 211,5 млн грн.

«Коли ми говоримо про відновлення країни, в тому числі – енергетичної інфраструктури, то розуміємо, що починати потрібно з себе. І вчасна оплата податків – це наш мінімальний внесок у перемогу та відбудову України», – говорить Сергій Коваленко, Сeo Yasno.

Нагадаємо, раніше операційний холдинг Д.Солюшнс, що входить в групу ДТЕК Ріната Ахметова, був внесений до ініціативи сумлінних платників податків – Клубу білого бізнесу.

До слова, 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків станом на травень 2025 року. 

Читайте також:

Теги: енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів
За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів
8 червня, 16:17
В результаті відновлювальних робіт світло оперативно повернули для 35 тисяч родин
За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів
7 червня, 18:20
За три доби ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити світло у майже 4 тисячах домівок місцевих мешканців
За три доби ДТЕК повернув світло понад 28 тисячам родин після ворожих атак
5 червня, 18:15
За місяць ДТЕК повернув світло пів мільйону домогосподарств після ворожих атак
За місяць ДТЕК повернув світло пів мільйону домогосподарств після ворожих атак
4 червня, 12:26
Орлова звернула увагу, що регулятор наразі не планує переглядати граничні ціни
Цінові обмеження спотворюють ринок електроенергетики – аналітикиня
27 травня, 12:40
Україна переходить на новий стандарт напруги: що буде з сумами в платіжках
Україна переходить на новий стандарт напруги: що буде з сумами в платіжках
27 травня, 08:04
Савченко підкреслила, що повномасштабне вторгнення суттєво змінило ставлення до «зеленої» енергетики як з боку держави, так і з боку населення
Борги перед інвесторами стримують розвиток зеленої енергетики – юристка
25 травня, 14:30
Граничні ціни мають відповідати європейським і мінімально впливати на ринок – Оператор ринку
Граничні ціни мають відповідати європейським і мінімально впливати на ринок – Оператор ринку
18 травня, 16:09
В Україні у 2024 році відбулося декілька пілотних зелених аукціонів на будівництво нових сонячних, вітрових та гідроелектростанцій
Вдосконалення зелених аукціонів допоможе залучити більше інвесторів у зелену енергетику – експерти
16 травня, 12:35

Бізнес

Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал
Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал
Ударостійкі вікна замість фанери: Метінвест профінансує встановлення нових вікон у пошкоджених будинках Запоріжжя
Ударостійкі вікна замість фанери: Метінвест профінансує встановлення нових вікон у пошкоджених будинках Запоріжжя
«Укрпошта» оголосила про зміну лімітів з 1 липня: нові правила післяплати для підприємців
«Укрпошта» оголосила про зміну лімітів з 1 липня: нові правила післяплати для підприємців
Чи законна націоналізація «Укртатнафти»? Верховний суд поставив крапку в питанні
Чи законна націоналізація «Укртатнафти»? Верховний суд поставив крапку в питанні
«Динамо» чи «Шахтар»? Названо найдоходніші спортивні компанії України
«Динамо» чи «Шахтар»? Названо найдоходніші спортивні компанії України
Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм
Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
205K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
119K
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
15K
Релігійна диверсія проти України. Нові деталі справи про держзраду мільярдера Новинського
13K
Ворог пішов у наступ: літо буде гарячим

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Сьогодні, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua