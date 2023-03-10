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Третина «зелених» інвесторів вважають штрафи за небаланси по скасованій в суді формулі несправедливими – Гарпок

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Третина «зелених» інвесторів вважають штрафи за небаланси по скасованій в суді формулі несправедливими – Гарпок
Керівник держпідприємства «Гарантований покупець» Артем Некрасов
фото з відкритих джерел

НКРЕКП розробило нові умови розрахунку небалансів, які були схвалені 7 березня

Близько 35% підприємств зеленої енергетики не підписали акти щодо небалансів з ДП «Гарантований покупець» за певний проміжок 2022 року, оскільки вважають, що вони нараховані не справедливо.

Про це в інтерв’ю виданню Енергореформа повідомив керівник держпідприємства «Гарантований покупець» Артем Некрасов, коментуючи рішення Верховного Суду України, який у вересні 2022 року визнав формулу розрахунку небалансів як протиправну.

«Якщо говорити про оплати за виставленими актами в період до вересня 2022 року, то приблизно 65% ВДЕ підписали акти та більшість оплатили, решта – ні, бо вважала, що вони нараховані несправедливо», - сказав Некрасов.

Він повідомив, що можливості компенсації понесених додаткових витрат за формулою, яка діяла до вересня минулого року і була скасована в суді, для підприємств зеленої енергетики немає. Водночас він розповів, що НКРЕКП розробило нові умови розрахунку небалансів, які були схвалені 7 березня, і до яких Гарпок надасть свої зауваження та пропозиції у встановлені строки.

«Ми маємо визначитися найближчим часом із застосуванням цієї формули. І ми дуже хочемо, щоб якомога скоріше була узгоджена нова формула, а також застосований правовий механізм поширення застосування нової формули, в тому числі й на період з вересня 2022 року до часу прийняття формули», - зазначив Некрасов.

Раніше повідомлялося, що 7 березня НКРЕКП вирішило одноосібно встановити нові умови розрахунку небалансів ДП «Гарантований покупець» щодо торгівлі електроенергією з відновлюваних джерел, що веде держпідприємства до стану банкрутства.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд України визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією. На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів, яка діяла майже 2 роки.

Теги: НКРЕКП альтернативна енергетика інвестиції

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