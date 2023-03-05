НКРЕКП встановив недостатній тариф на передачу «Укренерго» – інвестор

Ян Валетов: фінансові проблеми в зеленый енергетиці існують з 2019 року

Підприємства зеленої енергетики фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію, які стали результатом встановлення дефіцитного тарифу на передачу електроенергії для НЕК «Укренерго» з боку Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Як заявив інвестор в сонячні електростанції Ян Валетов, фінансові проблеми в галузі існують з 2019 року і війна деякі з них поглибила, хоча принципово нічого не змінилося.

«Нам весь час залишаються винними і розказують, що коштів немає, хоча насправді вони є. Виплати в районі 50% і це ситуація яка триває вже декілька років. Звичайно, це створює проблеми з інвесторами, з банками, з персоналом. Особливо враховуючи те, що ми втратили велику частину зеленої енергетики на окупованих територіях», – сказав Валетов.

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За його словами, якщо не вистачає коштів з тарифу на передачу «Укренерго» зараз, то коли інвестори повернуть контроль над станціями на тимчасово окупованих територіях, то тарифу не вистачатиме ще більше.

«Треба правильно порахувати тариф, щоб він не був заздалегідь збитковим. Питання ще і в тому, кому це вигідно? Чому зелена енергетика, яка зараз показала, що вона потрібна країні, стільки років знаходиться під тиском?», – додав інвестор.

При цьому він зазначив, що, якби платежі з 2019 року здійснювалися в повному обсязі, то сьогодні в країні була б значно краща ситуація з розподіленою генерацією в енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання значної суми коштів компанією.

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Зокрема, компанія у січні та лютому має дефіцит близько 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, на ремонти та відновлення енергетичного обладнання.

Загальний борг компанії перед ДП «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення відновлюваної енергетики перевищує 13 млрд грн.