Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

НКРЕКП встановив недостатній тариф на передачу «Укренерго» – інвестор

Христина Жиренко
glavcom.ua
НКРЕКП встановив недостатній тариф на передачу «Укренерго» – інвестор
Зелена енергетика має критичні недоплати через дефіцитний тариф «Укренерго» – інвестор

Ян Валетов: фінансові проблеми в зеленый енергетиці існують з 2019 року

Підприємства зеленої енергетики фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію, які стали результатом встановлення дефіцитного тарифу на передачу електроенергії для НЕК «Укренерго» з боку Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як заявив інвестор в сонячні електростанції Ян Валетов, фінансові проблеми в галузі існують з 2019 року і війна деякі з них поглибила, хоча принципово нічого не змінилося.

«Нам весь час залишаються винними і розказують, що коштів немає, хоча насправді вони є. Виплати в районі 50% і це ситуація яка триває вже декілька років. Звичайно, це створює проблеми з інвесторами, з банками, з персоналом. Особливо враховуючи те, що ми втратили велику частину зеленої енергетики на окупованих територіях», – сказав Валетов.

За його словами, якщо не вистачає коштів з тарифу на передачу «Укренерго» зараз, то коли інвестори повернуть контроль над станціями на тимчасово окупованих територіях, то тарифу не вистачатиме ще більше.

«Треба правильно порахувати тариф, щоб він не був заздалегідь збитковим. Питання ще і в тому, кому це вигідно? Чому зелена енергетика, яка зараз показала, що вона потрібна країні, стільки років знаходиться під тиском?», – додав інвестор.

При цьому він зазначив, що, якби платежі з 2019 року здійснювалися в повному обсязі, то сьогодні в країні була б значно краща ситуація з розподіленою генерацією в енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання значної суми коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому має дефіцит близько 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, на ремонти та відновлення енергетичного обладнання.

Загальний борг компанії перед ДП «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення відновлюваної енергетики перевищує 13 млрд грн.

Теги: енергетика НКРЕКП війна Укренерго альтернативна енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи відновить Україна експорт електроенергії: роз’яснення «Укренерго»
Чи відновить Україна експорт електроенергії: роз’яснення «Укренерго»
1 березня, 20:02
«Укренерго» забезпечує роботу енергосистеми під час війни та несе додаткове фінансове навантаження
Держпідприємство «Укрвугілля» має повернути 2,5 млрд грн боргу «Укренерго» – Центр Разумкова
1 березня, 17:27
Прокіп: Фінансові проблеми «Укренерго» зумовлюють борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел
«Укренерго» не отримує достатньо коштів, бо НКРЕКП затвердило дефіцитний тариф на передачу – експерт
26 лютого, 15:12

Бізнес

НКРЕКП встановив недостатній тариф на передачу «Укренерго» – інвестор
НКРЕКП встановив недостатній тариф на передачу «Укренерго» – інвестор
Якщо Росія не розблокує морське судноплавство у Чорному морі, відповідь світової спільноти має бути симетричною – Каленков
Якщо Росія не розблокує морське судноплавство у Чорному морі, відповідь світової спільноти має бути симетричною – Каленков
НКРЕКП гальмує відновлення енергетичних підприємств фінансовими обмеженнями – Інститут майбутнього
НКРЕКП гальмує відновлення енергетичних підприємств фінансовими обмеженнями – Інститут майбутнього
Збитки – свідома мета нового менеджменту «Укрнафти» – колишній голова правління
Збитки – свідома мета нового менеджменту «Укрнафти» – колишній голова правління
Держпідприємство «Укрвугілля» має повернути 2,5 млрд грн боргу «Укренерго» – Центр Разумкова
Держпідприємство «Укрвугілля» має повернути 2,5 млрд грн боргу «Укренерго» – Центр Разумкова
Куди йдуть гроші, які споживачі сплачують за розподіл газу: графіка
Куди йдуть гроші, які споживачі сплачують за розподіл газу: графіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Чи застрелиться Володимир Путін. Передбачення Гоголя
23K
Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака
6314
Російський бізнесмен прокинувся у готелі з мертвою дружиною
5397
Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
4794
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4535
Сніг, блискавка та грім: у столиці спостерігається аномальна погода (відео)

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Вчора, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Вчора, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту