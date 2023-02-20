Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Холдинг Ахметова SCM відзвітував про сплату податків за 2022 рік

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Холдинг Ахметова SCM відзвітував про сплату податків за 2022 рік
SCM сплатив до бюджету 73,2 млрд грн податків минулого року
фото: SCM

На соціальні програми витрачено 11,8 млрд грн

За результатами 2022 року підприємства інвестиційної групи SCM Ріната Ахметова направили 73,2 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, йдеться в повідомленні групи.

Із цієї суми понад 62 млрд грн сплачено до державного бюджету. Відрахування до місцевих бюджетів становили 11,2 млрд грн.

Капітальні інвестиції за минулий рік досягли понад 21,1 млрд грн.

«Більшість цих коштів – капітальний ремонт електромереж, переоснащення установок енергоблоків теплоелектростанцій, буріння нафтогазових свердловин, відкриття нових лав, тощо – для підтримки енергетики України, аби у будинках українців, незважаючи на безпрецедентні ракетні атаки, було світло та тепло», – пояснили в компанії.

На соціальні програми витрачено 11,8 млрд гривень. Найбільші витрати становили програми для мешканців регіонів присутності та охорона навколишнього середовища.

Крім цього, Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на проект допомоги захисникам Маріуполя та їхнім сім'ям «Серце Азовсталі».

«Попри те, що частину бізнесу SCM зруйновано чи окуповано, ми продовжимо бути надійним плечем для України до самої Перемоги та після неї», – наголосили в SCM.

Теги: інвестиції Рінат Ахметов ремонт охорона

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики роблять усе можливе для безперебійного електропостачання
Енергетики повернули світло майже 4 тисячам родин Донеччини – ДТЕК
18 лютого, 15:46
Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились
Енергосистема України третій день поспіль працює стабільно, але діють обмеження в Одесі
14 лютого, 11:58
Резніков прибув на засідання «Рамштайн»: перші кадри зустрічі
Резніков прибув на засідання «Рамштайн»: перші кадри зустрічі
14 лютого, 09:52
У грудні Зеленський звільнив посла в Болгарії Віталія Москаленка
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
5 лютого, 11:27
Безпекові модулі дають змогу оперативно облаштувати мобільні укриття на передових позиціях
Бійці на передовій отримали від «Сталевого фронту» вже 100 мобільних укриттів Волонтерська ініціатива
2 лютого, 14:58
Слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську військову адміністрацію
Слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську військову адміністрацію
2 лютого, 10:58
Авиация РФ уже не имеет возможности для ремонта
Россия скоро останется без самолетов
1 лютого, 12:04
США надали Україні безліч зброї
П'ять рекордів постачання зброї до України для розгрому Росії
23 сiчня, 13:25
Японія переживає велику інфляцію
Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії
20 сiчня, 18:36

Бізнес

Холдинг Ахметова SCM відзвітував про сплату податків за 2022 рік
Холдинг Ахметова SCM відзвітував про сплату податків за 2022 рік
У РГК новий керівник – Олексій Тютюнник
У РГК новий керівник – Олексій Тютюнник
Зелені інвестори очікують від НКРЕКП відшкодування завданих їм збитків
Зелені інвестори очікують від НКРЕКП відшкодування завданих їм збитків
Pin-Up Ukraine підтримала Україну на понад 327 млн гривень у 2022 році
Pin-Up Ukraine підтримала Україну на понад 327 млн гривень у 2022 році
НКРЕКП планує вирішити проблему недоплат зеленим інвесторам
НКРЕКП планує вирішити проблему недоплат зеленим інвесторам
«Зелені» інвестори очікують від НКРЕКП вирішення кризи в галузі – нардеп
«Зелені» інвестори очікують від НКРЕКП вирішення кризи в галузі – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
14K
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
13K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
11K
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
8856
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження
7212
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту