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Європарламент заборонив продаж паливних авто: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Європарламент заборонив продаж паливних авто: деталі
У 2035 році Європейський Союз може перейти повністю на електричні авто
фото ілюстративне

Нове законодавство встановлює шлях до нульових викидів CO2 у 2035 році

Європейський парламент підтримав заборону на продаж паливних авто з 2035 року. Про це повідомляє «Укравтопром».

Європарламент затвердив нові цілі щодо скорочення викидів CO2 для нових легкових та легких комерційних авто, що є частиною пакету «Fit for 55».

Нове законодавство встановлює шлях до нульових викидів CO2 у 2035 році.

Фактично це призведе до заборони на продаж нових транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння у 2035 році і зробить Європейський Союз першим повністю електричним регіоном у світі.

Проміжні цілі скорочення викидів до 2030 року встановлено на рівні 55% для легкових автомобілів і 50% для комерційних від показника 2021 року.

За словами євродепутата Яна Хуитема, цей регламент створює розуміння для автомобільної промисловості та стимулює інновації та інвестиції в автопром, а придбання та водіння автомобілів з нульовим рівнем викидів стануть дешевшими для споживачів.

Раніше повідомлялося, що Канада може заборонити продаж бензинових і дизельних автівок.

Тим часом, перехідний період санкції, введених ЄС щодо нафтопродуктів з РФ, завершився 5 лютого. Відповідно, з сьогоднішнього дня їх ввезення до країн Євросоюзу заборонено. Паливо, яке використовується для механічних транспортних засобів, також входить до списку заборонених товарів.

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Теги: автопром інвестиції парламент Європейський союз автомобіль бензин

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