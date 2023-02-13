Зелена енергетика мінімізує блекаути – Зеленський

«Зелена енергетика позбавить росіян шансу зробити блекаут в Україні»

Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до інвесторів, під час зустрічі з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan.

«Після атак на енергетичну інфраструктуру ми побачили, що нам потрібно робити. Нам потрібна диверсифікація, ми розуміємо що відновлювана енергетика реально дає можливість виживати і заробляти», – сказав Зеленський.

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«Якщо б вона була дуже розвинута, зараз би не було у росіян такого великого шансу зробити нам блекаути. Але тим не менш під час війни ми вже почали процес децентралізації енергетики», – підкреслив президент.

За його словами, держава прагне отримати великі інвестиції на будівництво сонячної та вітрової енергетики, в т.ч., щоб цю електроенергію постачати в країни ЄС. Тому Зеленський попросив інвесторів вкладати в цю галузь кошти

«Ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну і заробляли гроші», – підсумував Зеленський.

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади – Міністерство енергетики, Комітет з питань енергетики у Верховній Раді та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

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Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році.

На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.