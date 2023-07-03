У 2023 році ДТЕК інвестував 1,5 млрд грн в підготовку ТЕС до опалювального сезону

У березні-червні 2023 року енергетики ДТЕК вже реалізували сім ремонтів енергоблоків ТЕС

За п'ять місяців цього року ТЕС ДТЕК Енерго згенерували в українську енергосистему 5,7 млрд кВт-г електроенергії

За перші шість місяців 2023 року ДТЕК інвестував 1,5 млрд грн в підготовку теплоелектростанцій до наступного опалювального сезону.

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Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

«Лише ТЕС ДТЕК з лютого минулого року були атаковані росією більше 40 разів. Наслідки говорять самі за себе. Більше тисячі одиниць пошкодженого обладнання. Внаслідок атак недоступні енергосистемі 1,4 ГВт потужностей теплової генерації компанії», – пояснив він.

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Салєєв наголосив, що в березні-червні 2023 року енергетики ДТЕК вже реалізували 7 ремонтів енергоблоків ТЕС.

«Ще стільки ж – у процесі. За попередніми даними, інвестиції ДТЕК Енерго в ремонтну кампанію за перше півріччя цього року склали 1,5 млрд грн. Далі – більше, адже план енергетиків на цьогорічну ремонтну кампанію – привести до ладу 27 енергоблоків. Там і планові ремонти, і відновлювальні роботи», – підкреслив Салєєв.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що за 5 місяців цього року ТЕС ДТЕК Енерго згенерували в українську енергосистему 5,7 млрд кВт-г електроенергії.