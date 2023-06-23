Intel інвестує $4,6 млрд у новий завод у Польщі

На заводі в Польщі працюватиме 2 тис. співробітників і буде створено кілька тисяч додаткових робочих місць

Корпорація Intel планує інвестувати до $4,6 млрд у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників

Американський виробник мікросхем – корпорація Intel – планує інвестувати до $4,6 млрд у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників поблизу Вроцлава (Польща). Про це пише Reuters.

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Як повідомила компанія, цей проєкт впроваджується у межах багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі з нарощування потужностей по виробництву чіпів.

Минулого року американський виробник мікросхем оголосив про плани побудувати великий комплекс з виробництва мікросхем у Німеччині, а також об'єкти в Ірландії та Франції, оскільки прагне отримати вигоду від полегшених правил фінансування та субсидій Єврокомісії на тлі того, ЄС прагне зменшити свою залежність від поставок з США та Азії.

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На заводі в Польщі буде працювати 2 тис. співробітників і буде створено кілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва та найму постачальників, заявили в компанії.

«Польща була просто трохи голоднішою, щоб виграти цей майданчик», – сказав на прес-конференції генеральний директор Intel Пет Гелсінгер.

Кілька країн змагаються за те, щоб Intel інвестував у їхні регіони, а деякі, як Німеччина, яка заручилася підтримкою Intel, ведуть переговори про розмір субсидій, які вони можуть виділити.

Газета Handelsblatt повідомила в четвер, що уряд Німеччини та Intel близькі до угоди про надання субсидій на суму €9,9 мільярда у порівнянні з раніше узгодженими €6,8 мільярда.

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«Ми не просимо про подачки, ми просимо про конкурентоспроможність. Витрати на робочу силу значно зросли», – сказав Гелсінгер в інтерв'ю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з Гелсінгером у понеділок, повідомив представник уряду в Берліні.

Водночас Гелсінгер відмовився надати детальну інформацію про суму субсидій, але сказав, що сподівається дійти згоди.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав завод Intel «найбільшою інвестицією з нуля в історії Польщі».

Intel, яка працює в країні вже 30 років і налічує 4000 працівників, заявила, що обрала Польщу через її інфраструктуру, наявні таланти і зазначила, що цей майданчик знаходиться недалеко від запланованого заводу в Німеччині та заводу в Ірландії.

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Нагадаємо, турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 млн.

До слова, одне з найпопулярніших німецьких видань Bild збирається замінити низку працівників штучним інтелектом. Поки не має точної інформації про кількість співробітників, які підуть під скорочення та заміну на штучний інтелект, але мова може йти навіть про сотні звільнень.