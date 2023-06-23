Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Intel інвестує $4,6 млрд у новий завод у Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Intel інвестує $4,6 млрд у новий завод у Польщі
На заводі в Польщі працюватиме 2 тис. співробітників і буде створено кілька тисяч додаткових робочих місць
фото з відкритих джерел

Корпорація Intel планує інвестувати до $4,6 млрд у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників

Американський виробник мікросхем – корпорація Intel – планує інвестувати до $4,6 млрд у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників поблизу Вроцлава (Польща). Про це пише Reuters.

Як повідомила компанія, цей проєкт впроваджується у межах багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі з нарощування потужностей по виробництву чіпів.

Минулого року американський виробник мікросхем оголосив про плани побудувати великий комплекс з виробництва мікросхем у Німеччині, а також об'єкти в Ірландії та Франції, оскільки прагне отримати вигоду від полегшених правил фінансування та субсидій Єврокомісії на тлі того, ЄС прагне зменшити свою залежність від поставок з США та Азії.

На заводі в Польщі буде працювати 2 тис. співробітників і буде створено кілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва та найму постачальників, заявили в компанії.

«Польща була просто трохи голоднішою, щоб виграти цей майданчик», – сказав на прес-конференції генеральний директор Intel Пет Гелсінгер.

Кілька країн змагаються за те, щоб Intel інвестував у їхні регіони, а деякі, як Німеччина, яка заручилася підтримкою Intel, ведуть переговори про розмір субсидій, які вони можуть виділити.

Газета Handelsblatt повідомила в четвер, що уряд Німеччини та Intel близькі до угоди про надання субсидій на суму €9,9 мільярда у порівнянні з раніше узгодженими €6,8 мільярда.

«Ми не просимо про подачки, ми просимо про конкурентоспроможність. Витрати на робочу силу значно зросли», – сказав Гелсінгер в інтерв'ю. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з Гелсінгером у понеділок, повідомив представник уряду в Берліні.

Водночас Гелсінгер відмовився надати детальну інформацію про суму субсидій, але сказав, що сподівається дійти згоди.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав завод Intel «найбільшою інвестицією з нуля в історії Польщі».

Intel, яка працює в країні вже 30 років і налічує 4000 працівників, заявила, що обрала Польщу через її інфраструктуру, наявні таланти і зазначила, що цей майданчик знаходиться недалеко від запланованого заводу в Німеччині та заводу в Ірландії.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 млн.

До слова, одне з найпопулярніших німецьких видань Bild збирається замінити низку працівників штучним інтелектом. Поки не має точної інформації про кількість співробітників, які підуть під скорочення та заміну на штучний інтелект, але мова може йти навіть про сотні звільнень.

Теги: Польща інвестиції гроші Європа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
20 червня, 21:18
Командир погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою
Вимагав гроші з підлеглих військових: ДБР затримала командира підрозділу
16 червня, 08:55
Позивачка зверталася до поліції через укус бджоли сусіда
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
13 червня, 12:19
Андрій Забловський
Бізнес спільно з НБУ мають вирішити, як позбавитися російських рублів, які є на рахунках – економіст
12 червня, 16:01
У Празі скасовують пільги на проїзд для українських громадян
Чехія скасує пільги на транспорт для біженців. Скільки коштуватиме проїзд для українців
31 травня, 20:55
Експортно-кредитне агентство страхуватиме експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн
Україна страхуватиме інвестиції від воєнних ризиків
30 травня, 09:43
Анджей Дуда: «На рівні Євросоюзу і в окремих країнах також мають бути сформовані комісії з розслідування впливу Росії на європейські інститути»
Польща створить комісію, яка розслідуватиме російський вплив у країні
29 травня, 16:20
За 2022 рік товарообіг України становив $99,7 млрд
Рада ЄС продовжила дію «економічного безвізу» з Україною
25 травня, 14:38
Цього тижня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію полуниці
Сезон полуниці відкрито: які актуальні ціни на ягоду
24 травня, 14:46

HiTech

Intel інвестує $4,6 млрд у новий завод у Польщі
Intel інвестує $4,6 млрд у новий завод у Польщі
США озброїлись новим лазерним міні-ППО (фото)
США озброїлись новим лазерним міні-ППО (фото)
Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)
Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)
Аналіз, маркетинг та збут: як штучний інтелект допомагає аграріям
Аналіз, маркетинг та збут: як штучний інтелект допомагає аграріям
Росіяни «підняли з могили» Жириновського (відео)
Росіяни «підняли з могили» Жириновського (відео)
У КНДР хакери викрали мільярди доларів, які призначались для будівництва ракет
У КНДР хакери викрали мільярди доларів, які призначались для будівництва ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
54K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
47K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
31K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
15K
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом
9698
У Хмельницькому прогриміли вибухи

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту