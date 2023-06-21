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Росія у чорному списку FATF. Коли буде ухвалене остаточне рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія у чорному списку FATF. Коли буде ухвалене остаточне рішення
Росія може увйти до чорного списку FATF
фото з відкритих джерел

Якщо РФ внесуть у чорний список FATF, усім державам-членам групи, а також їхнім фінансовим організаціям доведеться вести посилену перевірку операцій із країною-агресором

Рішення з питання включення Росії до чорного списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF (Financial Action Task Force) може бути ухвалене 23 червня,в останній день конфіденційної дискусії, що проходить цього тижня в Парижі. Таку дату назвали у пресслужбі організації.

«Дискусії на пленарній сесії мають конфіденційний характер, ми маємо намір підбити їх підсумки в п'ятницю ввечері», – сказали у FATF, зазначивши, що до завершення обговорень не можуть надати додаткової інформації.

Раніше стало відомо, що організація у вівторок, 20 червня, розпочала обговорення додаткових обмежень щодо Росії, зокрема внесення її до чорного списку фінансово неблагонадійних держав. У лютому 2023 року членство країни у FATF було припинено. При цьому за Росією зберегли відповідальність за впровадження стандартів FATF та виконання фінансових зобов'язань.

«Дії РФ суперечать основним принципам FATF, спрямованих на сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF. З огляду на зазначене, FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації», – заявили у Групі. У заяві зазначалось, що за РФ зберігаються зобов’язання щодо впровадження Стандартів FATF.

Якщо Росію внесуть у чорний список, усім державам-членам групи, а також їхнім фінансовим організаціям доведеться вести посилену перевірку операцій із країною та у разі потреби вживати заходів щодо захисту міжнародної фінансової системи. Зараз у чорному списку FATF Іран, М'янма та Північна Корея, а в сірому – ще 23 держави, зокрема Туреччина, ПАР та ОАЕ.

Як писало видання Bloomberg, раніше Москва пожалілась як мінімум 12 державам, заявивши, що у разі включення Росії до чорного списку організації можуть серйозно постраждати інвестиції та співробітництво в оборонних та енергетичних проектах.

Читайте також: Путін знайшов країну, яка може допомогти РФ запобігти фінансовій ізоляції – Bloomberg
Теги: інвестиції путін гроші

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