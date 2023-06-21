Росія у чорному списку FATF. Коли буде ухвалене остаточне рішення

Якщо РФ внесуть у чорний список FATF, усім державам-членам групи, а також їхнім фінансовим організаціям доведеться вести посилену перевірку операцій із країною-агресором

Рішення з питання включення Росії до чорного списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF (Financial Action Task Force) може бути ухвалене 23 червня,в останній день конфіденційної дискусії, що проходить цього тижня в Парижі. Таку дату назвали у пресслужбі організації.

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«Дискусії на пленарній сесії мають конфіденційний характер, ми маємо намір підбити їх підсумки в п'ятницю ввечері», – сказали у FATF, зазначивши, що до завершення обговорень не можуть надати додаткової інформації.

Раніше стало відомо, що організація у вівторок, 20 червня, розпочала обговорення додаткових обмежень щодо Росії, зокрема внесення її до чорного списку фінансово неблагонадійних держав. У лютому 2023 року членство країни у FATF було припинено. При цьому за Росією зберегли відповідальність за впровадження стандартів FATF та виконання фінансових зобов'язань.

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«Дії РФ суперечать основним принципам FATF, спрямованих на сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF. З огляду на зазначене, FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації», – заявили у Групі. У заяві зазначалось, що за РФ зберігаються зобов’язання щодо впровадження Стандартів FATF.

Якщо Росію внесуть у чорний список, усім державам-членам групи, а також їхнім фінансовим організаціям доведеться вести посилену перевірку операцій із країною та у разі потреби вживати заходів щодо захисту міжнародної фінансової системи. Зараз у чорному списку FATF Іран, М'янма та Північна Корея, а в сірому – ще 23 держави, зокрема Туреччина, ПАР та ОАЕ.

Як писало видання Bloomberg, раніше Москва пожалілась як мінімум 12 державам, заявивши, що у разі включення Росії до чорного списку організації можуть серйозно постраждати інвестиції та співробітництво в оборонних та енергетичних проектах.