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ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для стійкості енергосистеми в опалювальний сезон

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для стійкості енергосистеми в опалювальний сезон
Обсяг робіт в розпал війни величезний – шахтарі запланували у цьому році запустити 28 нових лав
фото: ДТЕК

Для підтримки необхідних темпів видобутку вугілля потрібна постійна модернізація та інвестиції

Шахтарі ДТЕК роблять все можливе, щоб в умовах війни зберегти необхідні темпи видобутку вугілля для стійкої роботи українських ТЕС. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

«Обсяг робіт в розпал війни величезний – шахтарі запланували у цьому році запустити 28 нових лав. Якщо по-простому, то лава – це місце де видобувають вугілля. З однієї лави можуть видобувати вугілля протягом 6-9 місяців. Тобто запускаючи лаву сьогодні, ми вже плануємо забезпечення паливом наших ТЕС восени і взимку. За перші п’ять місяців року 11 із них вже в роботі. Ще 2 запрацюють у червні», – розповів він.

Для підтримки необхідних темпів видобутку вугілля потрібна постійна модернізація та інвестиції. Якраз днями на вугледобувному підприємстві шахтарі якраз готували до спуску у надри капітально відремонтований та модернізований прохідницький комбайн П-110, зазначив Салєєв.

«Він (прохідницький комбайн – ред.) отримав надсучасну систему керування, що не має аналогів на підприємствах компанії. У режимі реального часу вона відслідковує та фіксує параметри роботи електросистеми та гідравліки комбайну, й передає цю інформацію фахівцям. Завдяки цьому smart-комбайн має підвищену надійність та допоможе шахтарям працювати безаварійно та ефективно» – написав Салєєв після відвідування однієї із шахт та збагачувальної фабрики ДТЕК Енерго.

Він зазначив, щоб швидше відвантажувати на українські ТЕС якісне паливо, на одній із збагачувальних фабрик ДТЕК також модернізували обладнання. Це дозволить прискорить збагачення вугілля та переробку його на високоякісний концентрат для подальшого використання на теплоелектростанціях. Масштабне оновлення тривало 4 місяці, у це вклали майже 64 млн грн.

Нагадаємо, 6 червня енергохолдинг у офіційному Telegram-каналі повідомляв, що ТЕС ДТЕК після підриву Каховської ГЕС працюють у штатному режимі та готові балансувати енергосистему у разі необхідності. На всіх станціях продовжується моніторинг ситуації та триває спостереження за рівнем води.

Теги: вугілля опалювальний сезон ДТЕК

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