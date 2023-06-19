За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 58 тис. родин

Населені пункти в Донецькій та Дніпропетровській областях лишаються без світла регулярно, через атаки ворога

Протягом тижня з 12 по 18 червня енергетики повернули світло 58 тисячам родин у 84 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що найчастіше страждають через обстріли з боку рф.

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Про це повідомили в ДТЕК.

В компанії підкреслили, що населені пункти в Донецькій та Дніпропетровській областях лишаються без світла регулярно, через атаки ворога. Енергетики в умовах підвищеного ризику відновлюють роботу енергообладнання.

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За тиждень вони повернули світло для понад 36 тисяч родин Донеччини та понад 21 тисячу родин в Дніпропетровській області.

«Першочергова задача наших фахівців – максимально, наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків, забезпечувати світлом українців», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Він додав, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ДТЕК повертав деяким родинам світло вже десятки разів.

Як повідомлялось, у травні енергетики ДТЕК повернули світло для майже 400 тисяч родин.