Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 58 тис. родин

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 58 тис. родин
Енергетики в умовах підвищеного ризику відновлюють роботу енергообладнання
фото: ДТЕК

Населені пункти в Донецькій та Дніпропетровській областях лишаються без світла регулярно, через атаки ворога

Протягом тижня з 12 по 18 червня енергетики повернули світло 58 тисячам родин у 84 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що найчастіше страждають через обстріли з боку рф.

Про це повідомили в ДТЕК.

В компанії підкреслили, що населені пункти в Донецькій та Дніпропетровській областях лишаються без світла регулярно, через атаки ворога. Енергетики в умовах підвищеного ризику відновлюють роботу енергообладнання.

За тиждень вони повернули світло для понад 36 тисяч родин Донеччини та понад 21 тисячу родин в Дніпропетровській області.

«Першочергова задача наших фахівців – максимально, наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків, забезпечувати світлом українців», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Він додав, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ДТЕК повертав деяким родинам світло вже десятки разів.

Як повідомлялось, у травні енергетики ДТЕК повернули світло для майже 400 тисяч родин.

Теги: електроенергія ремонт ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тилігульська вітроелектростанція після завершення будівництва може стати найбільшою наземною вітроелектростанцією у Східній Європі
Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian
30 травня, 14:33
На «Укргідроенерго» покладений механізм спеціальних обов’язків із забезпечення населення доступною енергією
«Укргідроенерго» змушена скорочувати витрати на ремонт ГЕС через дефіцит коштів
24 травня, 12:11
Правоохоронець почав залякувати робітників аби ті сплатили йому $200 тис.
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)
31 травня, 13:12
Для відновлення електропостачання задіяно 78 бригад
На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла
3 червня, 11:18
НКРЕКП планує 8 червня переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії
Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів
8 червня, 11:25
Регулятор схвалив проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня
Лібералізація ринку електроенергії дозволить збалансувати енергосистему – «Укренерго»
9 червня, 18:08
Кличко повідомив, що до 30 вересня частково буде обмежений рух транспорту на вулиці Щербаківського
Кличко розповів, де в столиці триває ремонт доріг та коли будуть завершені роботи
Сьогодні, 19:09
Іван Плачков
Скасування прайс-кепів дасть гарантію, що в Україні завжди буде електроенергія – екс-міністр
12 червня, 16:16
«Донбасенерго»
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»
12 червня, 17:17

Суспільство

Військовослужбовиці отримали нову форму: який вона має вигляд
Військовослужбовиці отримали нову форму: який вона має вигляд
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 58 тис. родин
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 58 тис. родин
Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ар'євій. Батько-нардеп відреагував
Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ар'євій. Батько-нардеп відреагував
Закритий аеропорт «Бориспіль» хоче замовити прибирання на майже 52 млн грн
Закритий аеропорт «Бориспіль» хоче замовити прибирання на майже 52 млн грн
Метінвест забезпечив львівських фахівців з протезування унікальним обладнанням для реабілітації пациентів
Метінвест забезпечив львівських фахівців з протезування унікальним обладнанням для реабілітації пациентів
Порошенко у Британії купує ще одну партію потужних тягачів для ЗСУ
Порошенко у Британії купує ще одну партію потужних тягачів для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
62K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
50K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
36K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
32K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
15K
У Запоріжжі прогриміли вибухи

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту