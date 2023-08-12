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«Нафтогаз» активно пропонує західним компаніям зберігати свій газ в Україні – голова енергетичного комітету

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нафтогаз» активно пропонує західним компаніям зберігати свій газ в Україні – голова енергетичного комітету
«Нафтогаз»
фото з відкритих джерел

Це вигідно європейським компаніям, оскільки вони можуть влітку купити газ дешевше ніж взимку і зберігати його в Україні

Європейські трейдери оцінили українські підземні сховища газу та почали користуватись пропозицією НАК «Нафтогаз» щодо зберігання свого газу в Україні.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус.

«Нарешті наші підземні газові сховища оцінили і європейські трейдери. Зараз вони купують газ і активно закачують його в українські підземні газові сховища. Тому що все-таки це достатньо надійний механізм», – сказав він.

Герус наголосив, шо в Україні найбільші газові сховища в Європі, а закачка європейського газу вигідна нам, оскільки держава може заробити на зберіганні газу.

Також це вигідно європейським компаніям, оскільки вони можуть влітку купити газ дешевше ніж взимку і зберігати його в Україні, поки він не знадобиться.

«Цей механізм також активно використовується. «Нафтогаз» активно пропонує ці послуги для іноземних компаній. І вони користуються зараз попитом», – підсумував Герус.

Нагадаємо, попри воєнні виклики групі "Нафтогаз" вдалося залучити найбільших світових гравців енергетичного ринку та переконати їх зберігати газ в українських газосховищах.

Теги: держава послуги Андрій Герус Нафтогаз України

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