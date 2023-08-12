«Нафтогаз» активно пропонує західним компаніям зберігати свій газ в Україні – голова енергетичного комітету
Це вигідно європейським компаніям, оскільки вони можуть влітку купити газ дешевше ніж взимку і зберігати його в Україні
Європейські трейдери оцінили українські підземні сховища газу та почали користуватись пропозицією НАК «Нафтогаз» щодо зберігання свого газу в Україні.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус.
«Нарешті наші підземні газові сховища оцінили і європейські трейдери. Зараз вони купують газ і активно закачують його в українські підземні газові сховища. Тому що все-таки це достатньо надійний механізм», – сказав він.
Герус наголосив, шо в Україні найбільші газові сховища в Європі, а закачка європейського газу вигідна нам, оскільки держава може заробити на зберіганні газу.
Також це вигідно європейським компаніям, оскільки вони можуть влітку купити газ дешевше ніж взимку і зберігати його в Україні, поки він не знадобиться.
«Цей механізм також активно використовується. «Нафтогаз» активно пропонує ці послуги для іноземних компаній. І вони користуються зараз попитом», – підсумував Герус.
Нагадаємо, попри воєнні виклики групі "Нафтогаз" вдалося залучити найбільших світових гравців енергетичного ринку та переконати їх зберігати газ в українських газосховищах.
Коментарі — 0