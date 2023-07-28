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Росіяни викрали ще одного працівника Запорізької АЕС та катують його

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни викрали ще одного працівника Запорізької АЕС та катують його
Сергія Потинга бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС
фото: енергоатом

23 червня окупанти викрали Сергія Потинга, проте досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень

Російські загарбники викрали ще одного працівника окупованої Запорізької атомної електростанції. Його постійно катують. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

«Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.

«Сергій, перебуваючи у справжньому полоні росіян, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер», – додали в «Енергоатомі».

Зазначається, що при цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії. У тимчасово окупованому місті проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він наразі живий.

«Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи», – закликав «Енергоатом».

Нагадаємо, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня на Запорізькій АЕС.

Теги: Запорізька АЕС Енергоатом

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