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«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
Причиною надвисокого споживання енергії стала аномальна спека та активне використання кондиціонерів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільший максимум енергоспоживання за всі літні вихідні відбувся 5 серпня

Національна енергетична компанія «Укренерго» зафіксувала найбільший максимуму споживання в енергосистемі за всі вихідні літа – у суботу, 5 серпня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що споживання в суботу, порівняно з попередніми вихідними було вище на 10,7%.

«Для енергосистеми це потужність понад п’ять теплових енергоблоків, які мали додатково включитися», – пояснюють в «Укренерго».

Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних. Причиною в «Укренерго» вказують аномальну спеку та активне використання кондиціонерів. 

«Таке високе споживання – суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена», – йдеться в повідомленні.

Споживачів вкотре закликали ощадливо споживати електроенергію:

  • охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
  • вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
  • переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Нагадаємо, що внаслідок аварій на обладнанні без світла залишалися понад 150 тис. споживачів на Одещині, вимикалися лінії електропередач у Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях, через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів. 

Теги: Укренерго електроенергія

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