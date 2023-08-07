«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
Найбільший максимум енергоспоживання за всі літні вихідні відбувся 5 серпня
Національна енергетична компанія «Укренерго» зафіксувала найбільший максимуму споживання в енергосистемі за всі вихідні літа – у суботу, 5 серпня. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що споживання в суботу, порівняно з попередніми вихідними було вище на 10,7%.
«Для енергосистеми це потужність понад п’ять теплових енергоблоків, які мали додатково включитися», – пояснюють в «Укренерго».
Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних. Причиною в «Укренерго» вказують аномальну спеку та активне використання кондиціонерів.
«Таке високе споживання – суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена», – йдеться в повідомленні.
Споживачів вкотре закликали ощадливо споживати електроенергію:
- охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
- вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
- переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
- вимикати світло, коли виходите з приміщення.
Нагадаємо, що внаслідок аварій на обладнанні без світла залишалися понад 150 тис. споживачів на Одещині, вимикалися лінії електропередач у Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях, через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів.
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