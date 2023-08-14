Без достатнього фінансування «Укренерго» відновлювати енергосистему складніше – експерт

Недофінансування «Укренерго» це елемент глобальної проблеми на ринку електроенергії України

Національна енергетична компанія «Укренерго» має системний дефіцит коштів, який не дає компанії можливості виконувати всі необхідні роботи з відновлення енергосистеми та розраховуватися за зобов’язаннями.

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Про це заявив аналітик з питань енергетики Андріан Прокіп, зазначаючи, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має цю проблему «Укренерго» вирішити.

«Укренерго» дуже сильно постраждало минулого року під час обстрілів і потребує коштів, хоча Регулятор (НКРЕКП) ніколи не поспішав встановлювати для «Укренерго» тариф, який би був обґрунтованим і покривав його видатки», – сказав експерт.

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За його словами, недофінансування «Укренерго» це елемент глобальної проблеми на ринку електроенергії України, де існує криза ланцюгових боргів серед усіх учасників ринку.

«Величезний ланцюг боргів формується і звичайно, якщо накопичуються борги, це згодом не може не відобразитися на фізичному стані енергосистеми», – додав експерт.

Як повідомлялося, «Укренерго» заборгувала держпідприємству «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел 25 млрд грн. При цьому заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» станом на початок серпня складає 27 млрд грн і збільшилася за липень на 10 млрд грн.