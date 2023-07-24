Україна хоче стати найбільшим виробником зброї в Європі

Найбільший акцент робиться на виробництві українських ракет

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, що Україна має амбіції стати найбільшим виробником зброї в Європі. Про це він розказав в інтерв'ю PAP.

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«Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі», – наголосив Камишин.

«Перш за все, ми розбудовуємо міць України як виробника зброї. Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет», – додав міністр.

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Конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського оборонно-промислового комплексу Камишин не назвав, але, за його словами, за останній місяць вони зросли вдвічі.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України є одним із співзасновників проєкту Brave 1, який надає підтримку розробкам defense tech в Україні. За словами Камишина, цей проєкт має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міністерством оборони України.

Проєкт також орієнтований на іноземних інвесторів.

«Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні», – сказав Камишин.

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Нагадаємо, що українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ. За словами розробників, дешева «Трембіта» може знищити оборону Росії, виснаживши системи її протиповітряної оборони.