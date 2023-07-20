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Литва готує подарунок Україні на День незалежності

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва готує подарунок Україні на День незалежності
Литовська організація має на меті зібрати 300 тис. євро та використати кошти для придбання 500 дронів-камікадзе TORO FPV
фото ілюстративне

Використання безпілотників є ключовим елементом сучасної війни

У Литві стартує акція «Пісні дронів», яка триватиме до 24 серпня. Кампанія підтримки спрямована на збір 300 тис. євро, на які буде куплено 500 дронів-камікадзе типу FPV. Про це пише видання Delfie.

Акція, ініційована організацією Maži, bet stiprūs (Малі, але сильні), стартувала 19 липня і триватиме до Дня незалежності України 24 серпня.

Засновник організації Раймундас Алекнавічюс наголошує, що використання безпілотників є ключовим елементом сучасної війни.

«Нещодавно Росія закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди українським захисникам. Іноді здається, що в окупантів стільки китайських безпілотників-камікадзе, що вони використовують їх як кулі», – сказав Алекнавічус.

Організація має на меті зібрати 300 тис. євро та використати кошти для придбання 500 дронів-камікадзе TORO FPV (First Person View), які вважаються одними з найкращих у своєму класі, розроблених українськими та литовськими експертами.

«Україна народжується щодня, а не вмирає. Тому рій із 500 безпілотників, надісланий Литвою з нагоди Дня незалежності країни, буде найкращим подарунком, який ми можемо зробити їй зараз», – додав Алекнявічус.

Раніше литовський журналіст і активіст Андрюс Тапінас оголосив збір коштів на закупівлю систем боротьби з дронами SkyWiper Omni до Дня Незалежності України.

Теги: війна Литва Україна

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