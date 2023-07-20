Литва готує подарунок Україні на День незалежності

Литовська організація має на меті зібрати 300 тис. євро та використати кошти для придбання 500 дронів-камікадзе TORO FPV

Використання безпілотників є ключовим елементом сучасної війни

У Литві стартує акція «Пісні дронів», яка триватиме до 24 серпня. Кампанія підтримки спрямована на збір 300 тис. євро, на які буде куплено 500 дронів-камікадзе типу FPV. Про це пише видання Delfie.

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Акція, ініційована організацією Maži, bet stiprūs (Малі, але сильні), стартувала 19 липня і триватиме до Дня незалежності України 24 серпня.

Засновник організації Раймундас Алекнавічюс наголошує, що використання безпілотників є ключовим елементом сучасної війни.

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«Нещодавно Росія закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди українським захисникам. Іноді здається, що в окупантів стільки китайських безпілотників-камікадзе, що вони використовують їх як кулі», – сказав Алекнавічус.

Організація має на меті зібрати 300 тис. євро та використати кошти для придбання 500 дронів-камікадзе TORO FPV (First Person View), які вважаються одними з найкращих у своєму класі, розроблених українськими та литовськими експертами.

«Україна народжується щодня, а не вмирає. Тому рій із 500 безпілотників, надісланий Литвою з нагоди Дня незалежності країни, буде найкращим подарунком, який ми можемо зробити їй зараз», – додав Алекнявічус.

Раніше литовський журналіст і активіст Андрюс Тапінас оголосив збір коштів на закупівлю систем боротьби з дронами SkyWiper Omni до Дня Незалежності України.