Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
За словами розробників, дешева «Трембіта» може знищити оборону Росії, виснаживши системи її протиповітряної оборони
Біля Києва у промисловій зоні група ентузіастів створила народну ракету «Трембіта». Вона може летіти на 140 км вглиб фронту і нести 25 кг вибухівки. Працює «Трембіта» на бензині чи дизелі. Про це повідомляє The Guardian.
Наразі «Трембіту» позиціюють як аналог летючої бомби «Фау-1» або «Дудлбагу». Це ракети підвищеної дальності, які нацисти використовували в Англії в часи Другої світової. Коштує така ракета близько $3000. Проте, якщо оснастити «Трембіту» сучасною навігаційною системою, то вартість зросте до $10 тисяч. Це не дорого, якщо порівняти їх з «Калібрами» чи «Кинджалами», собівартість яких складає $1-2 млн.
У «Трембіти» є реактивний імпульсний двигун, який використовує до 30 літрів пального. За словами її розробників, така дешева ракета може знищити оборону Росії, виснаживши системи її протиповітряної оборони.
«Їх будуть запускати по 20-30 штук одночасно, проте вибухівка буде не у всіх. Так можна поцілити в центри управління та контролю, склади боєприпасів, а також створити негативний вплив на психіку російських солдатів», – розповідають розробники.
Нагадаємо, у Південній Кореї завершилася розробка нової балістичної ракети Hyunmoo-V. За попередньою інформацією, новим боєприпасом планується озброїти, зокрема, перспективні так звані «кораблі-арсенали», які зараз створюються для південнокорейських Військово-морських сил.
До слова, ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries представила свої дрони-камікадзе Rotem. Ці безпілотники здатні розганятися до 370 км/год та атакують цілі з точністю до метра.
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