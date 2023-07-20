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Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
«Трембіту» позиціюють як аналог летючої бомби «Фау-1» або «Дудлбагу»
фото: The Guardian

За словами розробників, дешева «Трембіта» може знищити оборону Росії, виснаживши системи її протиповітряної оборони

Біля Києва у промисловій зоні група ентузіастів створила народну ракету «Трембіта». Вона може летіти на 140 км вглиб фронту і нести 25 кг вибухівки. Працює «Трембіта» на бензині чи дизелі. Про це повідомляє The Guardian.

Наразі «Трембіту» позиціюють як аналог летючої бомби «Фау-1» або «Дудлбагу». Це ракети підвищеної дальності, які нацисти використовували в Англії в часи Другої світової. Коштує така ракета близько $3000. Проте, якщо оснастити «Трембіту» сучасною навігаційною системою, то вартість зросте до $10 тисяч. Це не дорого, якщо порівняти їх з «Калібрами» чи «Кинджалами», собівартість яких складає $1-2 млн.

У «Трембіти» є реактивний імпульсний двигун, який використовує до 30 літрів пального. За словами її розробників, така дешева ракета може знищити оборону Росії, виснаживши системи її протиповітряної оборони.

«Їх будуть запускати по 20-30 штук одночасно, проте вибухівка буде не у всіх. Так можна поцілити в центри управління та контролю, склади боєприпасів, а також створити негативний вплив на психіку російських солдатів», – розповідають розробники.

Нагадаємо, у Південній Кореї завершилася розробка нової балістичної ракети Hyunmoo-V. За попередньою інформацією, новим боєприпасом планується озброїти, зокрема, перспективні так звані «кораблі-арсенали», які зараз створюються для південнокорейських Військово-морських сил.

До слова, ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries представила свої дрони-камікадзе Rotem. Ці безпілотники здатні розганятися до 370 км/год та атакують цілі з точністю до метра.

Теги: вибухівка ракета озброєння

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