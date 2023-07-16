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Майбутнє України – у НАТО: Білий дім зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Майбутнє України – у НАТО: Білий дім зробив заяву
Якщо Росія вирішить продовжувати брати участь у цій війні, це коштуватиме їй дуже дорого, сказав Салліван
фото з відкритих джерел

США мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього

Майбутнє України – у Північноатлантичному оборонному альянсі і це не підлягає обговоренню. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у інтерв'ю CBS News.

«Нині, поки ми говоримо, українці сміливо і мужньо наступають на російські рубежі на півдні та на сході. Вони завдають величезної шкоди російським військам», – заявив він.

Салліван підкреслив, що Захід прагне продовжувати посилювати санкції, послаблюючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології.

«Ми продовжуватимемо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжуватимуть чинити на неї військовий тиск. Тому я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати брати участь у цій війні, це коштуватиме їй дуже дорого. А Україна продовжуватиме досягати успіхів на полі бою», – заявив він.

Салліван додав, що водночас США мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього.

«І це послання, яке прозвучало на саміті НАТО. І, нарешті, так, ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України – в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не підлягає обговоренню. Це те, що тепер зобов'язалися робити всі 31 союзник», – наголосив він.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна дуже багато отримала від нещодавнього саміту НАТО у Вільнюсі, а наступний саміт, який проходитиме у США, буде для нас переможним. 

Читайте також: Як Україні потрапити у Європу та НАТО? Прості відповіді
Теги: росія санкції українці технології Україна радник

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