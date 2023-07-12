ЗМІ з’ясували, які гарантії безпеки Євросоюз готує для України

ЄС до кінця року хоче витратити чотири мільярди євро, щоб допомогти Україні з озброєнням

ЄС планує створення спеціального фонду довгострокової військової підтримки України

Європейська служба зовнішніх справ, яка є зовнішньополітичним органом Євросоюзу, розробила проєкт плану щодо довгострокових зобов’язань перед Україною у сфері безпеки. Про це повідомляє Politico, у розпорядженні якого опинився документ.

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Як ідеться у проєкті, членство України в ЄС саме по собі буде зобовʼязанням у сфері безпеки. Щоб допомогти їй досягти цього, Євросоюз має забезпечити довгострокову і фінансову підтримку, щоб Україна могла відновитися.

Politico пише, що проєкт плану включає пропозиції щодо забезпечення безперебійного надходження зброї до Києва, надання військової освіти, навчання, обміну розвідувальними даними та допомоги у з’єднанні оборонних компаній України та ЄС. Ключовим елементом таких зобов’язань є створення спеціального фонду довгострокової військової підтримки України, який діятиме до 2027 року, про що європейські посадовці невдовзі мають оголосити.

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У межах цього фонду ЄС до кінця року витратить чотири мільярди євро, щоб допомогти Україні з озброєнням, а з часом буде розвиватись для закупівлі більш складних і дорогих систем озброєнь, як-то ракет і винищувачів.

Як зазначається, ЄС не має можливості безпосередньо постачати зброю Україні. Замість цього Євросоюз закликає країни-члени блоку надсилати власну зброю та пропонує часткове відшкодування за це. У документі ця система компенсацій розглядається як основа для довгострокової військової підтримки України.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту «Акту на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік. Таким чином, буде реалізовано план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що проєкт Європейського союзу щодо надання Україні 1 млн снарядів 155-мм вже реалізовується.

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Крім того, лідери країн Євросоюзу підтримали пропозицію запровадити податок на надприбутки, отримані від використання заморожених активів Центробанку Росії на загальну суму 200 мільярдів євро, кошти від якого спрямують на відновлення України.