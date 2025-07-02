Україна не встигне підготуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС – експерт

CBAM уже на порозі, уряд має терміново презентувати свої рішення – Рябцев

Українська промисловість не зможе вчасно адаптуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС (CBAM), яке набуде чинності вже з 2026 року. Про це заявив Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі «Психея».

«Ні, не встигнемо, безумовно. І на цьому наголошують усі учасники ринку і вимагають від уряду поставити це питання в рамках наших перемовин з Європейською комісією і з Європейським союзом в цілому», – зазначив Рябцев у телеефірі.

За словами експерта, українські профільні асоціації вже надіслали відповідні звернення до європейських інституцій. У представників української влади є розуміння масштабів проблеми, однак, на думку Рябцева, цього недостатньо.

«Єдине, що оце розуміння, воно має бути відображене в тих чи інших діях, тобто не лише міністр має погоджуватися, кивати головою, але і готувати певні рішення, і презентувати ці рішення чи проєкти цих рішень під час наших перемовин, які зараз дуже активно ведуться Офісом віцепрем’єрки з європейської інтеграції», – наголосив він.

Як повідомлялося раніше, CBAM – це механізм прикордонного вуглецевого коригування, що передбачає запровадження мита на імпорт до ЄС продукції з високим вуглецевим слідом. Його впровадження заплановано з 1 січня 2026 року.