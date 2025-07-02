Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Україна не встигне підготуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна не встигне підготуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС – експерт

CBAM уже на порозі, уряд має терміново презентувати свої рішення – Рябцев

Українська промисловість не зможе вчасно адаптуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС (CBAM), яке набуде чинності вже з 2026 року. Про це заявив Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі «Психея».

«Ні, не встигнемо, безумовно. І на цьому наголошують усі учасники ринку і вимагають від уряду поставити це питання в рамках наших перемовин з Європейською комісією і з Європейським союзом в цілому», – зазначив Рябцев у телеефірі.

За словами експерта, українські профільні асоціації вже надіслали відповідні звернення до європейських інституцій. У представників української влади є розуміння масштабів проблеми, однак, на думку Рябцева, цього недостатньо.

«Єдине, що оце розуміння, воно має бути відображене в тих чи інших діях, тобто не лише міністр має погоджуватися, кивати головою, але і готувати певні рішення, і презентувати ці рішення чи проєкти цих рішень під час наших перемовин, які зараз дуже активно ведуться Офісом віцепрем’єрки з європейської інтеграції», – наголосив він.

Як повідомлялося раніше, CBAM – це механізм прикордонного вуглецевого коригування, що передбачає запровадження мита на імпорт до ЄС продукції з високим вуглецевим слідом. Його впровадження заплановано з 1 січня 2026 року.

Теги: імпорт промисловість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни в ЄС дозволяють вигідний імпорт навіть за чинних обмежень
Прайс-кепи стримують повноцінний імпорт електроенергії в Україну – Омельченко
27 червня, 17:30
За три роки повномасштабної війни Європа витратила понад €5 млрд на закупівлю російських слябів – напівфабрикатів для виробництва сталі
Українська компанія закликала ЄС посилити санкції проти російського металу
24 червня, 13:23
Нафта продовжуватиме користуватись попитом у світі, зменшення інтересу до неї немає
Що буде із попитом на нафту до 2030 року: прогноз
19 червня, 09:06
Прокіп нагадав, що прайс-кепи були введені ще у 2019 році як тимчасовий інструмент строком на 9 місяців, але діють досі
Прайс-кепи блокують імпорт і змушують «Укренерго» купувати найдорожчу електроенергію – експерт
15 червня, 14:50
На її думку, з боку держави було б логічним надати податкові пільги інвесторам для того, щоб прискорити активну відбудову енергетики
Для відбудови енергетики мають існувати податкові пільги – інвестор
14 червня, 13:00
Імпорт велосипедів до України з початку року зріс на 20%
Україна імпортувала рекордну кількість велосипедів: майже всі з однієї країни
12 червня, 09:22
Експорт гороху до Китаю є перспективним напрямком для України
Китай відкрив можливість для експорту з України ще одного товару
9 червня, 14:47
Компанія регулярно аналізує ESG-ризики та впроваджує заходи для їхнього зниження
ЄС запроваджує жорсткіші вимоги: від українських компаній чекають нові звіти з екології та соціальної відповідальності
5 червня, 15:06
Трамп оголосив про підвищення мит під час промови на заводі Steel Mon Valley Works
Трамп підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній
4 червня, 01:45

Бізнес

Україна не встигне підготуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС – експерт
Україна не встигне підготуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС – експерт
Україна збільшить імпорт зрідженого природного газу зі США: укладено угоду
Україна збільшить імпорт зрідженого природного газу зі США: укладено угоду
Збиткова «Укрпошта» виділяє понад 1 млн грн на розробку правил оформлення вивісок
Збиткова «Укрпошта» виділяє понад 1 млн грн на розробку правил оформлення вивісок
Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС
Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС
Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери
Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери
Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін
Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
169K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
65K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
34K
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
8597
Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua