Прайс-кепи стримують повноцінний імпорт електроенергії в Україну – Омельченко

Ціни в ЄС дозволяють вигідний імпорт навіть за чинних обмежень

Через прайс-кепи Україна не використовує весь доступний обсяг європейського енергоімпорту – Центр Разумкова

У випадку дефіциту електроенергії влітку під час спеки Україна має ресурсну можливість закривати нестачу потужностей імпортом. Проте діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

«Якщо буде спека, то споживання, відповідно, збільшиться, і тоді нам доведеться більше імпортувати. У нас є, у принципі, така опція, яка може покрити цей дефіцит потужності. Вона покривається через імпорт», – сказав експерт.

Водночас, за його словами, навіть у пікові періоди не використовується весь доступний обсяг імпорту.

«Цей імпорт не повністю вибирається, він вибирається тільки на 30 40% в середньому. Але там є проблема прайс-кепів, ви знаєте про це, що вони не сприяють комерційному імпорту», – зауважив Омельченко.

За його словами, ціни в ЄС дозволяють вигідний імпорт навіть за чинних обмежень. Проте політика штучного стримування ціни, що виражена в прайс-кепах, значною мірою нівелює цей потенціал.

«У принципі, на сьогодні в Європейському союзі і в країнах Центральної Європи ціни значно нижчі, ніж в Україні, тому є можливість імпорту навіть за цих прайс-кепів», – сказав аналітик.

На його думку, без урахування військових ризиків, енергосистема здатна пройти найближчі сезони без суттєвих обмежень. Проте повноцінне використання імпортного ресурсу могло б дати системі додатковий рівень гнучкості.

Нагадаємо, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп заявив, що прайс-кепи перешкоджають імпорту електроенергії у періоди пікового попиту та змушують «Укренерго» закуповувати електроенергію за максимальними цінами.