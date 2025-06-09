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Китай відкрив можливість для експорту з України одного товару

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай відкрив можливість для експорту з України одного товару
Експорт гороху до Китаю є перспективним напрямком для України
фото із відкритих джерел

Сезон обіцяє бути вдалим для українських виробників гороху

Відкриття ринку Китаю для українського гороху стало додатковим стимулом для нарощування його виробництва в Україні. При цьому початок постачання на ринок Китаю сприятиме зростанню цін на український горох. Про це у колонці для Аgrotimes розповіла президент Української бобово-соєвої асоціації Антоніна Скляренко, повідомляє «Главком».

«Китай є одним з найбільших світових імпортерів бобових, тому це відкриває нові можливості для вітчизняних виробників», – зазначила вона.

«До того ж посол Китаю Ма Шенкунь під час зустрічі з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком зазначив, що українська агропродукція має пріоритет при виборі постачальників за наявності альтернатив», – додала вона. 

Також, за словами Скляренко, з огляду на те, що Китай 7 березня запровадив 100% мито на канадський горох, українські виробники отримали додаткову конкурентну перевагу.

При цьому сертифікація Китаєм українського гороху сприятиме стабілізації цін на новий урожай. «Починаючи з березня 2025 року, закупівельні ціни на горох в Україні постійно зростають. Щодо експортних цін – на базисі CIF для Пакистану та Індії вони зараз становлять близько $350 за тонну», – повідомила вона. При цьому, за словами Скляренко, безумовним лідером імпорту українського гороху протягом останніх трьох років залишається Туреччина. Минулого року до цієї країни було експортовано 77,1 тис. тонн гороху на суму $18,679 млн. На другому місці у 2024 році була Індія, куди поставили 76,9 тис. тонн у сумі $21,563 млн.

«Збільшенню експорту сприяло рішення офіційного Делі про безмитний імпорт жовтого гороху, термін дії якого продовжено до кінця травня 2025 року», – повідомила вона. – І хоча раніше уряд Індії заявляв про небажання продовжувати безмитний режим, погодні умови в країні можуть негативно вплинути на врожай, що позначиться на подальшій торговельній політиці».

Серед інших основних імпортерів українського гороху – Італія, ОАЕ, Пакистан, Бангладеш, Малайзія тощо. Сукупно до цих країн спрямовується понад 62% експорту цієї культури, що забезпечує стабільний збут.

Українські виробники також почали переробляти горох на колотий – цей продукт є привабливішим за ціною та користується попитом в ОАЕ та Саудівській Аравії. «З року в рік зростає і рівень виробництва гороху. У 2023/2024 маркетинговому році він становив 409 тис. тонн, а у 2024/2025 прогнозується збільшення врожаю майже до 480 тис. тонн», – зазначила Скляренко.

До слова, лише одна держава може прогодувати своє населення сама, а шість країн не можуть забезпечити себе в жодній із семи груп продуктів. У Південній Америці Гайана – єдина, яка може бути цілком самодостатньою у всіх семи основних групах продуктів харчування (йдеться про молочні продукти, овочі, яйця, крупи, морепродукти, бобові, фрукти й овочі тощо).

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Теги: продукти Україна ринок імпорт Китай експорт овочі

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