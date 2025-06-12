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Україна імпортувала рекордну кількість велосипедів: майже всі з однієї країни

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Україна імпортувала рекордну кількість велосипедів: майже всі з однієї країни
Імпорт велосипедів до України з початку року зріс на 20%
фото з відкритих джерел

Основним постачальником велосипедів залишається Китай

За січень-травень 2025 року в Україну імпортували 223 400 велосипедів загальною вартістю майже $12 млн – це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

З настанням тепла в Україні активізувався сезон велосипедних прогулянок, і дедалі більше громадян обирають цей екологічний транспорт для спорту чи повсякденних поїздок. Водночас зростає й попит на імпортні велосипеди.

Основним постачальником велосипедів залишається Китай. Саме з цієї країни імпортовано 98,7%, тобто понад 220 тис., двоколісних транспортних засобів. Решту велосипедів імпортовано з інших країн.

До державного бюджету за митне оформлення цих товарів надійшло 158,7 млн грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що Китай відкрив можливість для експорту з України ще одного товару. Відкриття ринку Китаю для українського гороху стало додатковим стимулом для нарощування його виробництва в Україні. При цьому початок постачання на ринок Китаю сприятиме зростанню цін на український горох.

Нагадаємо, столична Вокзальна площа зазнала змін схеми руху з метою впорядкувати транспортні потоки. Але нововведення викликали чимало дискусій та суперечок. Особливої критики зазнали велодоріжки, які Центр організації дорожнього руху впровадив замість паркувальної зони.  

Також у Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка не відповідає нормам та проєктній документації. Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті. Люди критикували як саме рішення, так і те, що воно суперечить проєкту. Вже через тиждень комунальники виправили помилку, зробивши велодоріжку правильною та пофарбувавши її поверхню (як належить) у червоний колір. 

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Теги: імпорт велосипед Державна митна служба

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