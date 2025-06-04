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Трамп підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній
Трамп оголосив про підвищення мит під час промови на заводі Steel Mon Valley Works
фото: АР

Тарифи набудуть чинності 4 червня після опівночі за вашингтонським часом

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Нові тарифи поширюються на похідні сталеві та алюмінієві вироби.

Зазначається, що сталь та алюміній з Великої Британії продовжуватимуть оподатковуватися за ставкою 25% через рамкову торговельну угоду, хоча ці ставки можуть бути скориговані з 9 липня, якщо уряд США вирішить, що Велика Британія не дотримується рамкових умов.

У своїй прокламації Трамп заявив, що вищі тарифи гарантуватимуть, що імпортована сталь та алюміній «не загрожуватимуть національній безпеці», оскільки імпортні мита запроваджуються з міркувань безпеки.

«На мою думку, підвищені тарифи ефективніше протидіятимуть іноземним країнам, які продовжують позбуватися надлишків дешевої сталі та алюмінію у Сполучених Штатах», – сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує підвищити імпортні мита на сталь та алюміній з 25% до 50%. Про це він оголосив під час виступу на сталеливарному заводі US Steel Corporation – Irvin Works.

«Ми збираємося збільшити тарифи на сталь до 50%, що ще більше зміцнить нашу сталеливарну промисловість», – сказав Трамп, додавши, що мита будуть підвищені й на алюміній.

Згодом американський лідер у Truth Social написав, що 50% мита на сталь та алюміній набудуть чинності вже 4 червня.

«Для мене велика честь підвищити тарифи на сталь та алюміній з 25% до 50%, починаючи з середи, 4 червня. Наша сталеливарна та алюмінієва промисловість повертається, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових працівників сталеливарної та алюмінієвої промисловості», – написав Трамп.

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Теги: тарифи Дональд Трамп промисловість

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