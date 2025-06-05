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ЄС запроваджує жорсткіші вимоги: від українських компаній чекають нові звіти з екології та соціальної відповідальності

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ЄС запроваджує жорсткіші вимоги: від українських компаній чекають нові звіти з екології та соціальної відповідальності
Компанія регулярно аналізує ESG-ризики та впроваджує заходи для їхнього зниження
фото: depositphotos.com

Український бізнес стикається з новими викликами: Євросоюз запроваджує жорсткіші вимоги до звітності зі сталого розвитку

Тепер наявність ESG-практик (екологія, соціальна відповідальність та корпоративне управління) стає не просто перевагою, а обов’язковою умовою для роботи на ринку ЄС, передає «ДС» із посиланням на сайт «Метінвесту».

ESG – це комплекс підходів, які враховують вплив компанії на довкілля, відповідальність перед суспільством та прозоре корпоративне управління. Дотримання цих принципів допомагає знизити ризики, пов’язані з охороною довкілля, безпекою працівників і дотриманням екологічних стандартів, а також з якістю корпоративного управління, що впливає на стійкість і фінансову стабільність бізнесу, каже менеджерка з питань ESG та сталого фінансування «Метінвесту» Кристина Руснак. Досвідом компанії з упровадження ESG-практик вона поділилася на тренінгу від Федерації роботодавців України (ФРУ) та Конфедерації данської промисловості (Danish Business Association).

Додатковим стимулом для українських компаній модернізуватися є регуляторні вимоги Євросоюзу щодо нефінансової звітності, введення вуглецевого податку на імпорт продукції з високими викидами CO₂ (CBAM) та інші ініціативи. До того ж, міжнародні та українські банки, інвестиційні фонди дедалі частіше враховують ESG-фактори при ухваленні рішень про фінансування, каже Руснак. 

За словами Кристини Руснак, перший крок у впровадженні ESG – це оцінка суттєвих тем: як діяльність компанії впливає на довкілля та людей, і як ці сфери, своєю чергою, позначаються на бізнесі. У компанії вже готуються до нової звітності ЄС: після визначення суттєвих тем обирають показники, за якими відстежують і показують прогрес у кожному напрямі ESG. Наприклад, в екологічному блоці звітують про обсяги вуглецевих та інших викидів, споживання енергії, води та інвестиції у природоохоронні заходи.

«В умовах війни особливе значення має соціальна відповідальність: «Метінвест» вже спрямував понад $250 млн на підтримку ЗСУ, гуманітарні проєкти та допомогу цивільним», – сказала Кристина Руснак.

Такі дані компанія щороку публікує у звіті на її сайті за міжнародними стандартами GRI, SASB (звітність про екологічні, соціальні та управлінські ризики та можливості, що можуть впливати на фінансові результати компанії) і рекомендаціями TCFD (для розкриття кліматичних ризиків і впливу компаній на зміну клімату).

Також компанія регулярно аналізує ESG-ризики та впроваджує заходи для їхнього зниження. Серед нових – кліматичні ризики (такі як CBAM та зміна клімату), а також дефіцит кадрів через війну. У відповідь на ці виклики «Метінвест» посилює систему управління кліматичними ризиками, досліджує низьковуглецеві технології та ініціативи з декарбонізації. Також компанія розвиває програми з управління персоналом, зокрема підвищує зарплати, розширює ініціативи підтримки працівників, впроваджує програми для ветеранів. 

Нагадаємо, «Метінвест» Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

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Теги: екологія економіка інвестиції імпорт

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