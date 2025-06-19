Що буде із попитом на нафту до 2030 року: прогноз

Світовий попит на нафту продовжить зростати до 2030 року

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) в опублікованому звіті заявило, що світовий попит на нафту продовжить зростати до кінця поточного десятиліття. У Китаї він досягне піку в 2027 році, оскільки дешевший бензин і повільніше впровадження електромобілів у Сполучених Штатах сприятимуть зростанню споживання сирої нафти. Про це пише «Главком» із посиланням на Offshore Technology.

Організація, що базується в Парижі, не змінила свій прогноз пікового попиту в цьому десятилітті, що істотно контрастує з думкою ОПЕК, яка очікує зростання споживання і не прогнозує досягнення пікового рівня.

Попит на нафту досягне піку в 105,6 млн. барелів на добу до 2029 року, а потім трохи знизиться в 2030 році. У той же час очікується, що світові виробничі потужності збільшаться на 5 млн. барелів на добу, до 114,7 млн. барелів на добу, до 2030 року, йдеться у звіті організації.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном виявив ризики для постачання на Близькому Сході, і ціни на сиру нафту зросли на 5% до більш ніж $74 за барель. Однак останні прогнози припускають, що постачання буде достатньо до 2030 року, якщо не відбудеться серйозних перебоїв.

«Виходячи з фундаментальних показників, очікується, що найближчими роками на ринках нафти буде достатньо поставок. Однак нещодавні події виявили значні геополітичні ризики для енергетичної безпеки», – заявив виконавчий директор IEA Фатіх Біроль.

Після десятиліть стимулювання зростання попиту на нафту внесок Китаю знижується на тлі економічних труднощів та переходу на електромобілі. Очікується, що споживання нафти у другій за величиною економіці світу досягне піку у 2027 році, що зумовлено зростанням продажів електромобілів та модернізацією дорожньої та залізничної інфраструктури.

Очікується, що загальне споживання нафти в Китаї 2030 року буде трохи вищим, ніж 2024-го. Навпаки, за даними МЕА, зниження цін на бензин і уповільнення впровадження електромобілів у США, найбільшому у світі споживачі нафти, призвели до збільшення попиту на нафту в 2030 році на 1,1 млн. барелів на день порівняно з попереднім прогнозом.

Нагадаємо, ЄС поступово та ефективно припинить імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року, відповідно до законодавчої пропозиції, висунутої сьогодні Європейською Комісією. Це покладе край ризикам для ринку і економічної безпеки ЄС через залежність від російських викопних видів палива і підвищить енергетичну незалежність і конкурентоспроможність Союзу.