Українські поштові оператори оголосили про відновлення доставки з AliExpress

«Укрпошта» та «Нова пошта» уже найближчим часом відновлять доставку товарів із Китаю

Державне акціонерне товариство «Укрпошта» з 15 червня відновлює доставку відправлень із китайського маркетплейсу AliExpress/Cainiao. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За словами очільника «Укрпошти», доставка товарів із Китаю здійснюватиметься через одну з європейських країн і потім доставлятиметься в Україну. Водночас доставка відбуватиметься не усі області України.

«На старті – 14 областей. Але якщо ви живете в одній зі східних областей, яку поки що не відкрив «Алі», ви можете замовити посилку на знайомих, а вони вже надсилатимуть вам її в будь-який куточок України, де працює «Укрпошта» (а ми працюємо у всій країні)», – наголосив він.

З 15 червня доставка з AliExpress буде доступна для Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Точних термінів доставки в «Укрпошті» не називають, проте обіцяють робити все, щоби повернути довоєнні показники.

Компанія «Нова пошта Глобал», яка входить до групи компаній «Нова пошта», також з 15 червня відновлює доставку з онлайн-магазину AliExpress безпосередньо в Україну. Про це повідомила пресслужба «Нової пошти» у вівторок.

«Це найочікуваніше відновлення доставки, на яке чекали українці. Ми провели десятки зустрічей з партнером, щоб запевнити його, що ми працюємо у звичному графіку і вже відновили довоєнну швидкість. Тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress відразу з сайту до зручного відділення або поштомату «Нової пошти». Для цього потрібно зазначити опцію AliExpress Standard Shipping і на карті обрати найближче працююче відділення/поштомат», – зазначив СЕО «Нової пошти Глобал» Юрій Беневітський.

Поштовий оператор зазначає, що до війни AliExpress очолював топ найулюбленіших зарубіжних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти «Нової пошти» замовляли майже 2,6 тонн товарів з AliExpress.

Додамо, що наразі оновлена програма платформи AliExpress недоступна користувачам в Україні. Стара програма платформи також працює далеко не у всіх користувачів, вимагаючи переходу на нову версію.

Нагадаємо, раніше жителі Росії скаржилися, що китайський торговий майданчик AliExpress перестав приймати карти банків, які потрапили під санкції Заходу. Втім, витрачати гроші росіяни все ж таки можуть: за допомогою сервісу QIWI.

Також нагадаємо, що компанія «Укрпошта» стала першою поштою світу, яка відкриває свій власний магазин на світовому майданчику eBay, та ще й робить це під час війни.