«Нова пошта» відновила важливу послугу

Розповідаємо, яка популярна послуга знову доступна для українців

«Нова Пошта Глобал», що входить до групи компаній «Нова Пошта», відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США та ще семи країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Окрім США, українці зможуть замовляти посилки з інтернет-магазинів таких країн:

Німеччина;

Франція;

Іспанія;

Велика Британія;

Польща;

Туреччина;

Італія.

У компанії також зазначають, що нині ведеться робота із запуску найближчим часом доставок із інтернет-магазинів Китаю.

У «Новій Пошті» зазначають, що через сервіс NP Shopping українці можуть замовляти необхідні товари в інтернет-магазинах за кордоном, у яких відсутня пряма доставка в Україну.

Вартість доставки залежить від ваги посилки: що більша вага, то нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

Нагадаємо, «Нова пошта» запровадила пільги для біженців у Європі.

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