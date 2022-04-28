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    Події в Україні

    «Нова пошта» відновила важливу послугу

    Компанія змінила назву у своєму логотипі - «Нова пошта» відновила важливу послугу
    Компанія змінила назву у своєму логотипі
    фото: «Нова Пошта»

    Розповідаємо, яка популярна послуга знову доступна для українців

    «Нова Пошта Глобал», що входить до групи компаній «Нова Пошта», відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США та ще семи країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Окрім США, українці зможуть замовляти посилки з інтернет-магазинів таких країн:

    • Німеччина;
    • Франція;
    • Іспанія;
    • Велика Британія;
    • Польща;
    • Туреччина;
    • Італія.

    У компанії також зазначають, що нині ведеться робота із запуску найближчим часом доставок із інтернет-магазинів Китаю.

    У «Новій Пошті» зазначають, що через сервіс NP Shopping українці можуть замовляти необхідні товари в інтернет-магазинах за кордоном, у яких відсутня пряма доставка в Україну.

    Вартість доставки залежить від ваги посилки: що більша вага, то нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

    Нагадаємо, «Нова пошта» запровадила пільги для біженців у Європі.

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    Теги: Туреччина росія окупанти Польща США Німеччина війна Франція Італія Іспанія українці Велика Британія Україна Нова пошта робота окупація пошта #stoprussia
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    «Нова пошта» відновила важливу послугу