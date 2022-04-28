«Нова пошта» відновила важливу послугу
Розповідаємо, яка популярна послуга знову доступна для українців
«Нова Пошта Глобал», що входить до групи компаній «Нова Пошта», відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США та ще семи країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Окрім США, українці зможуть замовляти посилки з інтернет-магазинів таких країн:
- Німеччина;
- Франція;
- Іспанія;
- Велика Британія;
- Польща;
- Туреччина;
- Італія.
У компанії також зазначають, що нині ведеться робота із запуску найближчим часом доставок із інтернет-магазинів Китаю.
У «Новій Пошті» зазначають, що через сервіс NP Shopping українці можуть замовляти необхідні товари в інтернет-магазинах за кордоном, у яких відсутня пряма доставка в Україну.
Вартість доставки залежить від ваги посилки: що більша вага, то нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.
Нагадаємо, «Нова пошта» запровадила пільги для біженців у Європі.