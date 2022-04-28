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    AliExpress заблокував росіянам можливість робити покупки

    AliExpress нині не приймає карти будь-яких банків РФ - AliExpress заблокував росіянам можливість робити покупки
    AliExpress нині не приймає карти будь-яких банків РФ
    фото з відкритих джерел

    Росіяни більше не можуть замовляти речі на AliExpress через те, що система торгового майданчика не приймає їхні картки

    Мешканці Росії скаржаться, що китайський торговий майданчик AliExpress перестав приймати карти банків, які потрапили під санкції Заходу. Втім, витрачати гроші росіяни все ж таки можуть: за допомогою сервісу QIWI. Про це повідомляють росЗМІ.

    «З технічних причин деякі оплати з картки не проходять. Спробуйте інший спосіб оплати», – таке повідомлення бачать власники карток підсанкційних банків РФ.

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    За іншими даними, AliExpress нині не приймає карти будь-яких банків РФ. Також росіяни не можуть оплатити замовлення через платіжну систему «Мир».

    Сам же торговий майданчик зберігає мовчання з цього приводу. У РФ зазначають: офіційних коментарів від AliExpress поки що не надходило.

    Нагадаємо, що російські авіакомпанії виключили із міжнародних альянсів. Один із найбільших авіаперевізників S7 Airlines призупинив участь в Oneworld, на черзі вихід «Аерофлоту» з SkyTeam через санкції.

    Теги: росія окупанти санкції війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    AliExpress заблокував росіянам можливість робити покупки