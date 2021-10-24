Суд оштрафував українця за придбаний на AliExpress товар

GPS-трекер суд постановив конфіскувати

На Буковині суд оштрафував чоловіка за GPS-трекер, придбаний ним на популярній китайській платформі AliExpress. Про це йдеться в постанові Глибочицького районного суду Чернівецької області. Сума штрафу складає 850 гривень, – повідомляє Zaxid.net.

Примітно, що чоловік не встиг скористатися товаром – у вересня його вилучили співробітники СБУ через те, що трекер мав функцію віддаленого аудіозапису. Він кріпиться до авто й можу віддалено записувати звуки упродовж шести діб.

Покупець каже, що придбав чого під час «чорної п’ятниці» як додаток до телефонних чохлів.

«У 2020 році чоловік придбав на AliExpres комплект чохлів для власного мобільного. Під час оформлення замовлення представник компанії запропонував йому скористатися акційною пропозицією та придбати за 1 долар «випадковий подарунок» реальна вартість якого може коливатись від 1 до 100 доларів. У результаті він отримав невідомий йому пристрій попередньо схожий на флеш-накопичувач», – пишуть судді в постанові.

У вересні на чоловіка завели справу за незаконне зберігання спецзасобів негласного отримання інформації. Як про пристрій дізналася СБУ – чоловік не знає.

У підсумку суд визнав його винним і покарав мінімальним штрафом у 850 гривень. Трекер конфіскували на користь держави.

Як повідомлялося, Приватбанк обмежив кількість переказів між фізичними особами на карти Visa/Mastercard в межах України та за кордон тому, що чимало фізичних осіб підприємців (ФОП) використовують свої особисті карти для отримання оплати за товари та послуги, не сплачуючи відповідних податків.

Нагадаємо, компанія Kantar опублікувала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за червень 2021 року.