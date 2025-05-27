Британія спрямує $3 млрд на зброю та ремонт техніки для України від заморожених активів РФ

Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів. Мова йде про $3 млрд, які розраховані на період 2025-2026 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що для цього Міноборони, Мінстратегпром та британське оборонне відомство підписали проєктну домовленість у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Так, згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає $3 млрд.

Кошти будуть спрямовані на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва;

ремонт та обслуговування військової техніки;

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян зазначив, що українські підприємства мають спроможності на $35 млрд, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну.

«Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК», – додав він.

Як відомо, Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми – $50 млрд, з яких частина буде використана на забезпечення оборонних потреб.

Нагадаємо, програма позик на суму €150 млрд для переозброєння Європи, яка була завершена минулого тижня, може стати «дуже важливим проривом» у військовій підтримці України з боку ЄС. Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр Литви, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс.