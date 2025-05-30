Уряд змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових

Сім’я кожного українського військового, який загинув під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію

Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Згідно з оновленим документом, у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби або пов’язаних з проходженням військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть. Раніше відлік вівся від дати смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть. Аналогічні норми поширюються на військовозобов'язаних та резервістів.

Постанова також врегулювала ситуації з невпізнаними особами. Якщо військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста спочатку не було ідентифіковано, а згодом встановлено його особу, то днем виникнення права на допомогу стає дата внесення відповідних змін до актового запису про смерть. Для зниклих безвісти, чию смерть пізніше зареєстрували офіційно, правом на допомогу можна скористатися з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

«Постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану. Міноборони та інші державні органи за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки отримали можливість самостійно визначати порядок і умови виплати допомоги у разі загибелі військовослужбовця під час виконання службових обов'язків у період воєнного стану», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Мінфін спростував заяву про брак коштів на виплати захисникам. На потреби оборони у 2025 році передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Загальні витрати бюджету на 2025 рік заплановані в розмірі понад 3,6 трлн грн.

Раніше Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.

Як повідомлялося, Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки мешканців столиці. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тис. грн містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

До слова, російська влада залишила родичів ліквідованих в Україні загарбників-дагестанців без компенсацій та інших обіцяних виплат.