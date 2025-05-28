Багаторічний очільник «Укргідроенерго» Сирота пішов з посади

Ігор Сирота прийшов у компанію понад 15 років тому

Обовʼязки глави найбільшої гідрогенеруючої компанії України виконуватиме Богдан Сухецький

Глава «Укргідроенерго» Ігор Сирота залишає компанію. Поки наглядова рада не обрала нового генерального директора його обов’язки виконуватиме Богдан Сухецький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що компанія й надалі працює у штатному режимі. Усі виробничі процеси, контракти та зобов’язання перед партнерами, постачальниками та фінансовими установами виконуються в повному обсязі.

Як відомо, Сирота прийшов у компанію у березні 2010 року на посаду першого заступника голови правління, а вже у 2011 році був призначений генеральним директором.

«Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія України, 100% акцій якої належить державі. Компанія входить до переліку 15 підприємств державного сектору економіки, сумарні активи яких становлять 70% від загального показника у держсекторі.

До складу компанії входять 10 великих ГЕС та ГАЕС на річках Дніпро та Дністер. Метою «Укргідроенерго» є забезпечення енергосистеми України електроенергією та резервом потужності, завдяки гідроресурсам річок Дніпро і Дністер.

Нагадаємо, українські гідроелектростанції втратили близько 40% генерації внаслідок російських ударів. Каховська ГЕС була втрачена повністю, а ДніпроГЕС значно пошкоджена. Всі інші гідроелектростанції – у процесі відновлення.

Як повідомлялося, унаслідок російського масованого обстрілу в ніч проти 1 червня 2024 року Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі, перебуває в критичному стані. Відновлення обʼєкта після російського ракетного обстрілу займе щонайменше три роки.