Ризикований напрям бізнесу для українців у Польщі – це магазини імпортних товарів без чіткої спеціалізації

Все більше українців у Польщі розглядають варіант відкриття власної справи. Проте перед стартом варто проаналізувати ринок і зважити ризики. Є напрямки, де конкуренція настільки висока, що вийти на прибуток без унікальної концепції буде складно. Про це пише «Главком» із посиланням на InPoland.

Наприклад, у Польщі значна кількість кав’ярень та перукарень, і нові заклади без чіткого позиціонування ризикують залишитися непоміченими. За даними Inwestycje.pl, найпоширеніші помилки підприємців – відсутність аналізу попиту, вибір перенасиченої галузі та слабкий маркетинг.

Також слід бути обережними з туристичними агентствами, що працюють у класичному форматі. Більшість поляків користується онлайн-платформами для бронювання подорожей, що робить традиційні офлайн-агентства менш актуальними.

Ще один ризикований напрям – магазини імпортних товарів без чіткої спеціалізації. Такі проєкти часто програють великим ритейлерам і маркетплейсам через обмежений асортимент і складну логістику.

Польський ринок відкритий для нових ідей, але вимагає добре підготовлених рішень і глибокого розуміння цільової аудиторії.

Нагадаємо, директор Інституту національної пам'яті Польщі, кандидат у президенти країни Кароль Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він підписав декларацію, згідно з якою зобов'язався підтримати умови, висунуті лідером антиукраїнської «Конфедерації» Славоміром Менценом, в обмін на його підтримку перед другим туром виборів.

До слова, Польща не збирається відправляти війська до України, це остаточне рішення. Про це заявив в ефірі телеканалу TVP Info польський прем'єр-міністр Дональд Туск.