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«Д.Солюшнз» було включено до «Клубу білого бізнесу»

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Д.Солюшнз» було включено до «Клубу білого бізнесу»
Основним видом діяльності холдингу є торгівля електроенергією
колаж: glavcom.ua

«Д.Солюшнз» став учасником «Клубу білого бізнесу»

Операційний холдинг «Д.Солюшнс», який працює під брендом Yasno, став учасником «Клубу білого бізнесу», що свідчить про сумлінне виконання податкового законодавства України та підтримання високого рівня податкової дисципліни. Про це йдеться в повідомленні Yasno. 

Зазначається, що сукупно українські компанії, які працюють під брендом Yasno (а це чотири компанії-постачальника, енергосервісна компанія та операційна компанія) лише за 1 квартал 2025 року сплатили податків на суму майже 239 млн грн.

«Для нас важливо зберігати найвищий рівень податкової відповідальності та прозорості ведення бізнесу, – відзначає генеральний директор операційної компанії «Д.Солюшнс» Сергій Коваленко. «Кожна гривня із наших податків – це інвестиція у відновлення енергосистеми після російських обстрілів зокрема та України загалом».

Раніше компанію ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.

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Теги: енергетика гроші бізнес

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