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Аптечний бізнес заявляє про посилення впливу фармацевтичного лобі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Аптечний бізнес заявляє про посилення впливу фармацевтичного лобі
Аптекарі б’ють на сполох
фото: depositphotos.com

Ситуація на фармацевтичному ринку загострилася як ніколи, переконують оператори аптечних мереж

Аптечні асоціації та представники ринку заявляють про зростання впливу великих фармвиробників у процесі реформування фармацевтичного регулювання в Україні. Про це йдеться в аналітичній статті, опублікованій у виданні «Телеграф». 

Як повідомляє видання, 26 травня під час онлайн-наради робочої групи з обговорення проєкту порядку надання маркетингових послуг на ринку лікарських засобів один із зареєстрованих учасників, чий обліковий запис був підписаний як Glib Zagoriy (ім’я власника компанії «Дарниця»), написав у чаті фразу «все уже вирішено». Після зауваження модераторки ця репліка не залишилася непоміченою в медіа та спричинила резонанс, оскільки була сприйнята як натяк на попередні неформальні домовленості.

Учасники ринку вважають, що подальший перебіг подій лише підтвердив домінування інтересів великих виробників у запропонованій регуляторній моделі. За словами голови ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» Олега Клімова, фінальна версія документа, презентована МОЗ, суперечить попередньо узгодженим положенням і створює нерівні умови – зокрема, ускладнює роботу невеликих аптек та імпортерів.

У публікації також зазначається, що позицію виробників у публічній площині активно представляє народний депутат Сергій Кузьміних, який очолює відповідний підкомітет у профільному комітеті Верховної Ради. При цьому журналісти нагадують про його статус обвинуваченого у справі щодо отримання неправомірної вигоди, що, на думку деяких учасників ринку, ставить під сумнів неупередженість його заяв.

29 травня низка галузевих об’єднань оприлюднила відкритий лист до Президента України, Прем’єр-міністра та керівництва МОЗ. У зверненні йдеться про те, що під прикриттям реформи може закріплюватися системна перевага окремих гравців фармринку, зокрема виробників, які формують до 72% кінцевої вартості ліків.

За словами підписантів, це відбувається на тлі погіршення фінансової стійкості аптек, зупинки програм лояльності для пацієнтів, звуження асортименту та зростання роздрібних цін до граничних рівнів. Представники аптечного ринку наполягають на необхідності перегляду проєкту з урахуванням балансу інтересів усіх учасників та попереджають про ризик подальшої монополізації ринку.

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Теги: бізнес ліки аптека

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