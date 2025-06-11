Тамбовський пороховий завод після атаки дронів призупиняє роботу

Тамбовський завод є одним із ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України

Знову атакований дронами Тамбовський пороховий завод у Росії призупиняє роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка.

«Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Зараз він ставить роботу на паузу», – зазначив керівник ЦПД.

За словами Коваленка, завод є одним із ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло, підкреслив Коваленко.

Допис керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка скриншот

Нагадаємо, на світанку 11 червня з'явилась інформація про атаку дронів на російське місто Котовськ у Тамбовській області. Під ударом опинився місцевий пороховий завод, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ.

На кадрах, що поширились мережею, видно пожежу на підприємстві та чутно звуки повторної детонації.

За даними з відкритих джерел, підприємство входить до складу державної корпорації «Ростех» і здійснює постачання продукції для російського Міноборони та інших замовників. Основну номенклатуру виробництва становлять бездимні пироксилінові порохи, що використовуються для стрілецької зброї (автомати, кулемети, гвинтівки), артилерійських систем, гранатометів, мінометних боєприпасів.

Крім того, підприємство виготовляє порохові заряди для боєприпасів різного калібру, компоненти вибухових речовин та високоякісну нітроцелюлозу, яка є базовим матеріалом для виробництва порохів і лакофарбової продукції.

У січні цього року Тамбовський пороховий завод вже перебував під атакою дронів.