Україна несподівано перенесла обмін полоненими? Координаційний штаб пояснив ситуацію

Російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу

Помічник глави РФ Володимир Мединський заявив, ніби українська сторона «несподівано перенесла» обмін полоненими та тілами загиблих військових. В Україні заперечили цю інформацію. Як інформує «Главком», слова Мединського цитувало російське пропагандистське агентство «Тасс».

Він заявив, що українська сторона несподівано перенесла «на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими».

Також помічник Путіна додав, що Росія передала Україні перший список із 640 військовополонених, щоб розпочати обмін.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та попереднім домовленостям.

Там зазначили, що Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: важкопоранені, тяжкохворі, за формулою «всіх на всіх», а також молоді військовослужбовці.

Водночас російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу. У відповідь на це Україна надала відповідні коментарі, і наразі чекає на наступний крок від росіян.

Також у штабі заявили, що стосовно репатріації тіл справді була досягнута домовленість, але не була узгоджена дата. Натомість російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені.

«Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість найближчими днями», — наголосили в Координаційному штабі.

Також Міністерство оборони України закликало російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених у Росію.

«У Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку – починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих – російських у Росію, українських – в Україну.

Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами «переграти» домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи.

Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій», – сказано у заяві Міноборони.

Нагадаємо, 6 червня низка російських медіа поширила інформацію, про начебто початок повернення тіл загиблих військових за результатами домовленостей у Стамбулі. Тоді в Україні заявили, що це не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 7 та 8 червня має відбутися обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу, який показало «Суспільне».

За його словами, 4 червня, українська та російська сторона провели консультації щодо обміну. «Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 наших військових з цієї тисячі, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти відповідну кількість», – зауважив Зеленський.

Поки Україна не отримала списки, хоча, на відміну від попередніх травневих переговорів у Стамбулі, цього разу сторони домовилися про їхнє попереднє надання. «Росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Будемо все-таки наполягати, щоби українська сторона отримала списки», – наголосив президент.