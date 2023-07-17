Збереження валютних обмежень може стримувати економічну активність України – НБУ

«Валютні обмеження з часом втрачають свою ефективність, бо й умови змінюються, і бізнес знаходить шляхи для їхнього обходу»

Нацбанк упевнений, що потрібно поступово й виважено переходити до більшої курсової гнучкості

Введені Національним банком України (НБУ) Валютні обмеження втрачають свою ефективність, а недоліки цього механізму почали перевищувати переваги.

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Про це повідомив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

За його словами, фіксація обмінного курсу в комплексі з валютними обмеженнями виявилася дуже ефективною в умовах війни. Однак із часом недоліки цього механізму починають перевищувати переваги: накопичуються дисбаланси в економіці, обмежуються можливості її адаптації до зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

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«Валютні обмеження з часом втрачають свою ефективність, бо й умови змінюються, і бізнес знаходить шляхи для їхнього обходу. До того ж їхнє збереження може просто невиправдано викривляти бізнес-середовище й стримувати економічну активність», – сказав він.

Лепушинський додав, що в НБУ впевнені, що потрібно поступово й виважено переходити до більшої курсової гнучкості та далі пом'якшувати валютні обмеження.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України (НБУ) оприлюднив Дорожню карту подальшого пом’якшення валютних обмежень, що складається з трьох етапів.