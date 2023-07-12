Головна Думки вголос Юрій Макаров
search button user button menu button
Юрій Макаров Журналіст

Маленька війна великого McDonald’s. Кому приготуватися?

glavcom.ua
«Компанія McDonald's подала до суду на власників кав’ярні Kavamak у місті Хмельницькому»
фото: facebook.com/kavamak

Журналіст, телеведучий та продюсер Юрій Макаров вражений історією протистояння транснаціональної компанії та маленької кав'ярні, яку розказав «Главком»

Поважаю авторське право. Точніше, авторське і суміжні. Хоча жодного разу не мав від нього якогось зиску, самі лише клопоти. Але «перший світ», куди ми так прагнемо, дійшов у цьому до маразму, надто коли він береться впорядковувати другий-третій.

До мене, як завжди, як до жирафа: на минулому тижні стало відомо, що компанія McDonald's подала до суду на власників кав’ярні Kavamak у місті Хмельницькому. Цитую: «ТМ Kavamak очевидно включає до свого складу найменування «Мак» із головних елементів, що є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком «Мак», що належить МакДональдз та має найвищий ступінь правової охорони».

Справді, переплутати – як дурному з гори збігти. Хоча епігон насправді не епігон, власники кав’ярні, виявляється, зашифрували в назві імена своїх трьох дітей: Катя, Ваня і Макар. Так випадково вийшло KaVaMak. І логотип зовсім не схожий.

Взагалі-то я McDonald’s я теж поважаю. На щастя, в Києві тепер до біса закладів, де подають нормальні бурґери, але Мак хай там як залишається символом. Якщо уявити, які потрібні зусилля й досконалі алгоритми, щоби ця гігантська машина працювала без збоїв і підтримувала стандарти якості в кожному із сотні закладів по всій країні, в голові паморочиться. Якість, звісно, фастфудівська, натомість гарантована: колись, коли я більше пересувався містом і не мав часу любити себе, то часто грішив, і жодного разу мій ніжний шлунок не висловив протесту. Але спрямовувати всю ту гігантську енергію й ресурси на те, щоби придушити… конкурента?! Так і бачу, як іде голодний хмельничанин вулицею Соборною, бачить КаВаМак і плутає: дай-но зайду з'їм Біґ-Мак!

Щоби боронь Боже цього не сталося, гігант винаймає недешеву адвокатську фірму, яка має довести, що шотландський префікс належить тільки йому, хоча тут конкретно він уже не префікс, а навпаки. Три літери, навіть не літери, а звуки, бо англійською взагалі Мс. Тепер чекайте наїзду на Apple Comp., бо всі ці Мак-буки, виходить, паразитують на чужому бренді? Приготуватися Метью МакКонагі, Юену МакҐреґору, Полу МакКартні та Юрію Макарову. А що, раптом мене з ним переплутають? Сьогодні якраз їхав повз Мак-Драйв голодний, як пес. Згадав про цю суперечку й передумав. Купив шаурму. Kavamak.coffee – Ростерия-Кофейня

UPD: Френд і юрист Руслан Ульянов робить слушне зауваження, що тут ідеться не про авторське право, а право на торговельну марку, товарний знак. Проте все це – частина ширшого правового концепту, де всі похідні споріднені. Йдеться про монопольну власність на ідеї та образи. Коли під дахом цього концепту культивується абсурд, це підриває в очах суспільства ідею права як таку. Тим більше в наших Палестинах, де й без того право в очах, боюся, переважної більшості не є цінністю. Ну а в «першому» світі вирощує ліваків. Copyleft, не чули?

Читайте також: Маленька війна великої корпорації
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес правосуддя Хмельницький

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укргазвидобування сьогодні як ніколи потребує бурильну трубу»
У газовидобувній галузі України назріває криза – ЗМІ
9 липня, 19:08
Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною
Зеленський розповів, про що домовився з іспанським прем’єром Санчесом
1 липня, 17:26
Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
29 червня, 14:05
Від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн
Компанія Метінвест долучилася до ініціативи ООН для відбудови України
27 червня, 13:16
Рада схвалила законопроект про скасування 2% єдиного податку
Підприємців чекають податки та перевірки: який закон готують нардепи
27 червня, 09:15
ТРЦ Ocean Plaza є одним з найбільших в Україні
Ocean Plaza офіційно перейшла у власність Фонду держмайна
26 червня, 21:11
Потреба у фінансуванні відбудови та модернізації економіки може досягти 500 млрд доларів протягом 10 років
Валютні обмеження призвели до помітного падіння повторних інвестицій бізнесу – Центр Економічного Відновлення
15 червня, 18:21
Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131»
Атака ракет та дронів: Сили оборони повідомили, скільки знищили ворожих цілей вночі
14 червня, 08:24
Зважаючи на сировинний характер нашої економіки, темпи її зростання залежать більше від зовнішніх, ніж від внутрішніх факторів
Хто платить найбільше податків в Україні
13 червня, 11:55

Юрій Макаров

Маленька війна великого McDonald’s. Кому приготуватися?
Маленька війна великого McDonald’s. Кому приготуватися?
Аварії на «Північних потоках» – вельми вчасно
Аварії на «Північних потоках» – вельми вчасно
Детоксикація орди
Детоксикація орди
Русофілія роз'їдає Болгарію
Русофілія роз'їдає Болгарію
Росіянин отримав Нобелівську премію. Як це треба трактувати?
Росіянин отримав Нобелівську премію. Як це треба трактувати?
Русофобія має стати нашим нинішнім порядком денним
Русофобія має стати нашим нинішнім порядком денним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
11K
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
8855
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
8687
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
8276
«Укрзалізниця» призначила нічний рейс на один із найбільш популярних напрямків: розклад
6930
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту