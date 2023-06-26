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Європейська Бізнес Асоціація просить Енергетичне співтовариство проаналізувати ситуацію з прайс-кепами в Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Європейська Бізнес Асоціація просить Енергетичне співтовариство проаналізувати ситуацію з прайс-кепами в Україні
«Експерти Європейської Бізнес Асоціації детально ознайомились з пропозиціями НКРЕКП та вважають, що запропонований рівень граничних цін не відповідає ринковими умовам»
фото з відкритих джерел

Асоціація зазначає, що запропонований НКРЕКП рівень граничних цін не забезпечить надходжень

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) звернулась з офіційним листом до Енергетичного співтовариства з проханням проаналізувати проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та ситуацію загалом щодо граничних цін на ринку електричної енергії (прайс-кепів – ред.).

Про це йдеться в повідомленні EBA.

«Експерти Європейської Бізнес Асоціації детально ознайомились з пропозиціями НКРЕКП та вважають, що запропонований рівень граничних цін не відповідає ринковими умовам, не є економічно обґрунтованим та може критично вплинути на формування вільної (ринкової) ціни та на ринок двосторонніх контрактів», – йдеться в ньому.

В EBA додали, що відповідно до українського законодавства, такі обмеження встановлюються лише у випадках значних коливань цін, а рішення повинні мати відповідне обґрунтування та пройти обговорення з Антимонопольним комітетом України (АМКУ).

«Комітет з енергетики Асоціації вже звернувся офіційним листом до Енергетичного Співтовариства з проханням проаналізувати зазначений проєкт постанови та ситуацію загалом щодо граничних цін на ринку електричної енергії», – наголосили в EBA.

Асоціація зазначає, що запропонований НКРЕКП рівень граничних цін не забезпечить надходжень, достатніх для фінансування інвестицій у нові генеруючі потужності, які вкрай необхідні українській енергосистемі.

«На переконання експертів Асоціації, встановлення граничних цін проєктом Постанови НКРЕКП не в повній мірі узгоджується як з європейським регулюванням, так і з положеннями національного законодавства.  Відповідно, бізнес закликає переглянути положення Постанови та не приймати запропоновані поточною редакцією рівні граничних цін на ринку електроенергії», – підсумували в EBA.

Нагадаємо також, що очільник Оператора ринку Олександр Гавва виступив за приведення граничних цін на електроенергію до європейських норм.

Теги: НКРЕКП бізнес ринок фінансування

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