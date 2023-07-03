РФ та Саудівська Аравія хочуть підвищити світові ціни на нафту – Bloomberg

Саудівська Аравія вирішила продовжити до серпня своє одностороннє скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу

Саудівська Аравія скоротила видобуток нафти, а РФ – експорт

Саудівська Аравія вирішила продовжити ще на місяць, до серпня, своє одностороннє скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу. Паралельно Росія оголосила про скорочення експорту нафти на 500 000 барелів на добу. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Дві країни сподіваються, що їхні рішення призведуть до підвищення цін на нафту на світовому ринку, вважають в агентстві. На середину дня, 3 липня, ціна на нафту марки Brent зросла на 1,3% до $76,39 за барель.

В останні тижні ціна Brent коливалася на рівні $75 за барель через слабкий попит на нафту в Китаї.

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Ще на початку року очікувалося, що нафта стабільно дорожчатиме протягом 2023 року. Однак ціна на нафту падала через повільніші темпи відновлення економіки Китаю після зняття ковідних обмежень і політики центробанків щодо підвищення відсоткових ставок.

Як і раніше, очікується, що пропозиція нафти скоротиться у другому півріччі, але це не призведе до різких стрибків цін. Goldman Sachs та Morgan Stanley вже відмовилися від своїх прогнозів повернення ціни нафти до $100 за барель до кінця року.

На організацію країн – експортерів нафти продовжують тиснути великі споживачі нафти, зокрема США, вимагаючи нарощувати видобуток.

Нагадаємо, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.

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До слова, європейська нафтогазова компанія Shell досі не вийшла з ринку РФ та продовжує торгувати російським газом, хоча обіцяла припинити це.