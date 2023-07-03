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РФ та Саудівська Аравія хочуть підвищити світові ціни на нафту – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ та Саудівська Аравія хочуть підвищити світові ціни на нафту – Bloomberg
Саудівська Аравія вирішила продовжити до серпня своє одностороннє скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу
фото з відкритих джерел

Саудівська Аравія скоротила видобуток нафти, а РФ – експорт 

Саудівська Аравія вирішила продовжити ще на місяць, до серпня, своє одностороннє скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу. Паралельно Росія оголосила про скорочення експорту нафти на 500 000 барелів на добу. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дві країни сподіваються, що їхні рішення призведуть до підвищення цін на нафту на світовому ринку, вважають в агентстві. На середину дня, 3 липня, ціна на нафту марки Brent зросла на 1,3% до $76,39 за барель.

В останні тижні ціна Brent коливалася на рівні $75 за барель через слабкий попит на нафту в Китаї.

Ще на початку року очікувалося, що нафта стабільно дорожчатиме протягом 2023 року. Однак ціна на нафту падала через повільніші темпи відновлення економіки Китаю після зняття ковідних обмежень і політики центробанків щодо підвищення відсоткових ставок.

Як і раніше, очікується, що пропозиція нафти скоротиться у другому півріччі, але це не призведе до різких стрибків цін. Goldman Sachs та Morgan Stanley вже відмовилися від своїх прогнозів повернення ціни нафти до $100 за барель до кінця року.

На організацію країн – експортерів нафти продовжують тиснути великі споживачі нафти, зокрема США, вимагаючи нарощувати видобуток.

Нагадаємо, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.

До слова, європейська нафтогазова компанія Shell досі не вийшла з ринку РФ та продовжує торгувати російським газом, хоча обіцяла припинити це.

Теги: нафта росія бізнес Саудівська Аравія

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