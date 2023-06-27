Підприємців чекають податки та перевірки: який закон готують нардепи

Вже через місяць на підприємців чекатиме повернення перевірок і інші «сюрпризи» від влади

Комітет Верховної Ради схвалив законопроект про скасування 2% єдиного податку та повернення перевірок. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі повідомив, що фінансовий комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт № 8401. Йдеться про друге читання та в цілому. Документ пропонує відновити довоєнні правила податків. Тобто, певні пільги можуть бути скасовані вже з 1 серпня (раніше це планували зробити з 1 липня, але парламентарі не встигли проголосувати). Законопроект окремо регулює питання переходу з 2% єдиного податку.

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Що запроваджують (повертають) з 1 серпня:

платник 2% Єдиного податку матиме право подати заяву про відмову від її застосування та вказати, на яку систему оподаткування він хоче перейти. Без подання такої заяви, а також якщо у заяві платник не відзначить бажану систему, її автоматично переведуть на систему, на якій він перебував до переходу 2% Єдиного податку;

новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% Єдиного податку, автоматично вважатимуться платниками Єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне поновлення прав та обов'язків платника ПДВ для тих суб'єктів, для яких реєстрацію платником ПДВ було припинено;

платники, які у 2023 році перейшли з 2% Єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%; на загальну систему, зможуть перейти повторно у 2023 році на спрощену систему на свій вибір шляхом подання заяви. При цьому, у разі подання заяви до 01 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником Єдиного податку з 01 серпня 2023 року.

У законопроєкті також вказані інші виключні умови, які обмежують перевірки. Перевірки відновлюються, але запропоновано ухвалити такі зміни, як тимчасово обмежити (поки до серпня 2024 року) їх для фізосіб-підприємців 1 та 2 груп, а також для тих ФОПів, які здійснюють свою діяльність на прифронтових територіях.

Повернення перевірок

Також цим законопроектом з 1 серпня 2023 року скасовується чинний мораторій на проведення перевірок, але щодо проведення перевірок пропонується встановити певні обмеження.

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Встановити мораторій на проведення:

всіх перевірок ФОП 1 та 2 груп (крім тих, що проводяться через припинення господарської діяльності) – до 1 серпня 2024 року;

документальних або фактичних перевірок платників податків або об'єктів, які зареєстровані/розташовані на прифронтових територіях (у тому числі на територіях можливих бойових дій).

Проведення у 2023-2024 роках планових перевірок обмежується такими винятковими умовами:

платник податків здійснює господарську діяльність, пов'язану з виготовленням/реалізацією підакцизної продукції, або є суб'єктом грального бізнесу чи фінансовою установою;

або платник податків відповідає одній з таких ознак ризику:

рівень сплати податку на прибуток або ПДВ нижчий на 50 і більше відсотків рівня сплати податку в середньому у відповідній галузі;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більш ніж у 2 рази;

Інші операційні витрати перевищують 30% загальних витрат операційної діяльності;

загальна сума видатків, відображених у податковій декларації про майновий стан та доходи, становить 75% або більше суми загального доходу, задекларованого у такій декларації (за умови, що сума загального річного доходу від підприємництва становить не менше 10 млн. грн.);

заробітна плата, нарахована/виплачена податковим агентом, менша за середню по регіону у відповідній галузі.

Нагадаємо, Україна має взяти під контроль безперешкодне завезення добрив з Росії під виглядом імпорту. Таку думку під час загальноукраїнського інформаційного телемарафону «Єдині новини» висловив народний депутат України, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Гетманцев не назвав точний обсяг російських добрив, які завозяться в Україну, але переконаний в прямій загрозі нелегального імпорту для вітчизняних виробників.