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Держава спільно з бізнесом має створити інструмент для того, аби позбутися російських рублів на рахунках – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Держава спільно з бізнесом має створити інструмент для того, аби позбутися російських рублів на рахунках – експерт
Представники малого та середнього бізнесу України мають на своїх рахунках заморожені рублі
фото з відкритих джерел

«Держава буде компенсувати – або розблокує обмін, або викупить рублі, або дасть підприємствам податковий кредит»

Представники малого та середнього бізнесу України мають на своїх рахунках заморожені рублі, які неможливо використати, і держава має запропонувати механізм, як їм позбутися цього тягаря. Таке переконання висловив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

«Навіть після 2014 року, після анексії Криму, український бізнес ще продовжував вести якісь справи з Російською Федерацією, які склалися історично. Але те, що відбувається зараз (з замороженням рублів – Ред.) – це ризики, і держава має вирішити це питання, і якось їх компенсувати. Ми маємо сповідувати такі ж принципи і правила, які використовуються в демократичному світі, і розробити механізми», – зауважив Соболь.

Він підкреслив, що наразі заморожені на рахунках рублі – це головний біль підприємств, тож влада має розробити інструменти, які допоможуть їх позбутися. Це може бути або одноразова банківська операція з обміну, або викуп рублів НБУ за прийнятним курсом, або навіть зарахування цих коштів у податковий кредит.

«Зараз немає інструменту, який би допоміг вирішити це питання, але наскільки я знаю, механізм розробляється. Деякі підприємства вже звертаються і до Нацбанку, і до регулюючих структур, тож проблема буде вирішуватися. Держава буде компенсувати – або розблокує обмін, або викупить рублі, або, що найвірогідніше, дасть підприємствам податковий кредит в межах того балансу, який заморожено», – зауважив Соболь.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року вийшла постанова НБУ №18, якою забороняється здійснювати будь-які валютні операції з використанням російського та білоруського рублів. Через це на рахунках понад 200 українських підприємств виявилися заблокованими понад $50млн. Тому бізнес просить НБУ дозволити в односторонньому та одноразовому порядку конвертувати рос./біл. рублі в гривню для того, щоб запустити кошти в українську економіку.

Раніше президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах також закликав НБУ дозволити компаніям провести одноразову операцію з обміну рублів – оскільки гроші мають не лежати замороженими на рахунках, а працювати на благо української економіки.

Теги: гроші бізнес рублі

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Бізнес

Держава спільно з бізнесом має створити інструмент для того, аби позбутися російських рублів на рахунках – експерт
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