Держава спільно з бізнесом має створити інструмент для того, аби позбутися російських рублів на рахунках – експерт

«Держава буде компенсувати – або розблокує обмін, або викупить рублі, або дасть підприємствам податковий кредит»

Представники малого та середнього бізнесу України мають на своїх рахунках заморожені рублі, які неможливо використати, і держава має запропонувати механізм, як їм позбутися цього тягаря. Таке переконання висловив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

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«Навіть після 2014 року, після анексії Криму, український бізнес ще продовжував вести якісь справи з Російською Федерацією, які склалися історично. Але те, що відбувається зараз (з замороженням рублів – Ред.) – це ризики, і держава має вирішити це питання, і якось їх компенсувати. Ми маємо сповідувати такі ж принципи і правила, які використовуються в демократичному світі, і розробити механізми», – зауважив Соболь.

Він підкреслив, що наразі заморожені на рахунках рублі – це головний біль підприємств, тож влада має розробити інструменти, які допоможуть їх позбутися. Це може бути або одноразова банківська операція з обміну, або викуп рублів НБУ за прийнятним курсом, або навіть зарахування цих коштів у податковий кредит.

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«Зараз немає інструменту, який би допоміг вирішити це питання, але наскільки я знаю, механізм розробляється. Деякі підприємства вже звертаються і до Нацбанку, і до регулюючих структур, тож проблема буде вирішуватися. Держава буде компенсувати – або розблокує обмін, або викупить рублі, або, що найвірогідніше, дасть підприємствам податковий кредит в межах того балансу, який заморожено», – зауважив Соболь.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року вийшла постанова НБУ №18, якою забороняється здійснювати будь-які валютні операції з використанням російського та білоруського рублів. Через це на рахунках понад 200 українських підприємств виявилися заблокованими понад $50млн. Тому бізнес просить НБУ дозволити в односторонньому та одноразовому порядку конвертувати рос./біл. рублі в гривню для того, щоб запустити кошти в українську економіку.

Раніше президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах також закликав НБУ дозволити компаніям провести одноразову операцію з обміну рублів – оскільки гроші мають не лежати замороженими на рахунках, а працювати на благо української економіки.