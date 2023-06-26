Метінвест запровадив премії для працівників в Україні: вони зможуть отримувати 25% від окладу

Умови надання премії будуть відрізнятися залежно від сфери діяльності підприємств

З 1 червня компанія Метінвест запровадила додаткову премію для співробітників виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Її розмір може сягати 25% від окладу, і навіть більше – залежно від виконання колективом підприємств встановлених перед ними командних завдань.

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Як повідомили у компанії, премії будуть видавати колективам підприємств загалом, за ефективну командну роботу й досягнення високих результатів попри важкі умови, які склалися у країні через повномасштабну війну з Росією. Умови надання премії будуть відрізнятися залежно від сфери діяльності підприємств. Першу командну премію працівники виробничих та ремонтних підприємств, які досягнуть визначених для них показників, зможуть отримати вже наприкінці липня.

«Для Метінвесту співробітники компанії завжди залишаються на першому місці. Ми розуміємо, наскільки важливо підтримати працівників та їхні родини під час війни. І ми вдячні кожному за працю та самовідданість. Впевнена, що командна робота й націленість на спільний результат допоможе всім нам гідно пройти цей надскладний період», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

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Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий Фронт». За перший квартал 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.