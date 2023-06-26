Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Метінвест запровадив премії для працівників в Україні: вони зможуть отримувати 25% від окладу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест запровадив премії для працівників в Україні: вони зможуть отримувати 25% від окладу
«Для Метінвесту співробітники компанії завжди залишаються на першому місці»
фото: Метінвест

Умови надання премії будуть відрізнятися залежно від сфери діяльності підприємств

З 1 червня компанія Метінвест запровадила додаткову премію для співробітників виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Її розмір може сягати 25% від окладу, і навіть більше – залежно від виконання колективом підприємств встановлених перед ними командних завдань. 

Як повідомили у компанії, премії будуть видавати колективам підприємств загалом, за ефективну командну роботу й досягнення високих результатів попри важкі умови, які склалися у країні через повномасштабну війну з Росією. Умови надання премії будуть відрізнятися залежно від сфери діяльності підприємств. Першу командну премію працівники виробничих та ремонтних підприємств, які досягнуть визначених для них показників, зможуть отримати вже наприкінці липня.

«Для Метінвесту співробітники компанії завжди залишаються на першому місці. Ми розуміємо, наскільки важливо підтримати працівників та їхні родини під час війни. І ми вдячні кожному за працю та самовідданість. Впевнена, що командна робота й націленість на спільний результат допоможе всім нам гідно пройти цей надскладний період», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий Фронт». За перший квартал 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.

Теги: бізнес зарплата

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість цукру на поличках супермаркетів поки не змінилась
Кабмін заборонив експорт цукру. Що буде з цінами
22 червня, 17:05
У найближчі роки очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти
Зміни на ринку праці: професії, що матимуть попит у найближчі п'ять років
18 червня, 13:50
Протягом наступних п’яти років буде втрачено 83 мільйони робочих місць
У яких сферах очікується скорочення робочих місць найближчим часом: список
18 червня, 10:13
Потреба у фінансуванні відбудови та модернізації економіки може досягти 500 млрд доларів протягом 10 років
Валютні обмеження призвели до помітного падіння повторних інвестицій бізнесу – Центр Економічного Відновлення
15 червня, 18:21
Мільйонери не хочуть жити у Росії
Протягом року з Росії втекла рекордна кількість мільйонерів
15 червня, 07:48
У травні кількість відкритих вакансій на ринку праці України зросла і досягла 90 тис.
Ринок праці оживає: кому роботодавці готові платити 50 тис. грн
11 червня, 06:08
Російський бізнес почав переходити на казахстанські тенге
Банки ще однієї країни масово відмовляються від російського рубля
8 червня, 18:25
Попит на інноваційні спеціальності зростає
Центр зайнятості навчає керувати дронами. Як війна змінила ринок праці
30 травня, 10:00
Згідно з документом, строковикам виплачуватимуться шість тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби
Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт
29 травня, 22:50

Бізнес

Метінвест запровадив премії для працівників в Україні: вони зможуть отримувати 25% від окладу
Метінвест запровадив премії для працівників в Україні: вони зможуть отримувати 25% від окладу
Держава спільно з бізнесом має створити інструмент для того, аби позбутися російських рублів на рахунках – експерт
Держава спільно з бізнесом має створити інструмент для того, аби позбутися російських рублів на рахунках – експерт
В Україні розпочався сезон найдорожчої ягоди
В Україні розпочався сезон найдорожчої ягоди
Провідний український банк відмовився від російської мови
Провідний український банк відмовився від російської мови
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
18K
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
11K
ЗСУ зупинили диверсантів на Сумщині – Генштаб
11K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
8303
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
7866
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту